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Valoriza desplegó un dispositivo especial de limpieza para la celebración del Mundial conquistado por España

El operativo contó con 16 trabajadores, cuatro vehículos, 20 papeleras y 12 contenedores para atender la concentración de público y recuperar la normalidad en la Plaza de Cervantes tras la final

Valoriza desplegó un dispositivo especial de limpieza para la celebración del Mundial conquistado por España.

Valoriza desplegó un dispositivo especial de limpieza para la celebración del Mundial conquistado por España. / Cedida

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La Plaza de Cervantes acogió este domingo la retransmisión en directo de la final del Mundial de fútbol, en la que la selección española se proclamó campeona del mundo tras imponerse por 1-0 a Argentina. Con motivo del encuentro y de la posterior celebración, Valoriza desplegó un dispositivo especial de limpieza para atender el incremento de residuos y recuperar la normalidad en uno de los espacios más emblemáticos de Alcalá de Henares. La jornada reunió a numerosos vecinos y visitantes alrededor de la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. La programación comenzó antes del partido con música y actividades de animación y culminó con la celebración colectiva del triunfo de la selección española.

Valoriza desplegó un dispositivo especial de limpieza para la celebración del Mundial conquistado por España.

Valoriza desplegó un dispositivo especial de limpieza para la celebración del Mundial conquistado por España. / Cedida

Ante la elevada afluencia prevista, el dispositivo se organizó en distintas fases para reforzar la capacidad de recogida durante el evento y actuar de manera inmediata una vez finalizado. Antes del comienzo de la retransmisión, se instalaron 20 papeleras de 80 litros y 12 contenedores de carga trasera en la zona este de la plaza, donde se esperaba una mayor concentración de público. Este refuerzo permitió ampliar los puntos disponibles para el depósito de residuos y facilitar su recogida durante el desarrollo de la jornada, reduciendo su acumulación en el espacio público y favoreciendo el correcto funcionamiento del evento. Tras la final y las celebraciones posteriores, se activó el operativo extraordinario de limpieza, compuesto por 16 trabajadores y cuatro vehículos. Los equipos actuaron de forma coordinada para retirar los residuos generados, repasar el entorno y devolver la Plaza de Cervantes y otras localizaciones en las que se produjeron celebraciones a sus condiciones habituales en el menor tiempo posible.

Valoriza desplegó un dispositivo especial de limpieza para la celebración del Mundial conquistado por España.

Valoriza desplegó un dispositivo especial de limpieza para la celebración del Mundial conquistado por España. / Cedida

La actuación se integró en el dispositivo general coordinado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos durante la retransmisión y la posterior celebración. El operativo municipal contó también con la participación de Policía Local, Protección Civil, servicios sanitarios y unidades de vigilancia. Este tipo de dispositivos especiales permiten adaptar los medios del servicio de limpieza a acontecimientos de alta afluencia, reforzando tanto la capacidad operativa como la respuesta posterior.

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La planificación previa, la instalación de equipamiento adicional y la activación inmediata de los equipos al finalizar el evento resultaron esenciales para reducir el impacto de la celebración sobre el espacio público y recuperar rápidamente la normalidad en la ciudad. Valoriza felicita a la selección española por la conquista del Mundial y agradece a los vecinos y visitantes su asistencia y participación en la celebración organizada en la Plaza de Cervantes. La colaboración ciudadana y el trabajo coordinado de los distintos servicios municipales contribuyeron al correcto desarrollo de una jornada histórica para el deporte español y para la ciudad.

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