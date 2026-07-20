Las universidades madrileñas concentran el 18% de la producción científica española con un avance de las privadas

Hasta 668.593 publicaciones produjeron los investigadores de las universidades españolas entre 2015 y 2024. De ellas, el 18% correspondieron a profesores de universidades madrileñas. El porcentaje es el segundo más alto, superado por las universidades catalanas, cuyos investigadores firmaron el 23,8% de los artículos científicos producidos en España durante la década considerada. Siguieron en proporción las universidades andaluzas (14,9%) y las de la Comunidad Valenciana (11,2%).

Los datos se recogen en el informe anual del Observatorio IUNE, elaborado por el Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU), un centro mixto de las universidades Carlos III y Autónoma de Madrid, y reflejan también un crecimiento de la actividad en este sentido de las universidades privadas madrileñas, mayor que en otras comunidades.

La producción científica de los centros públicos sigue siendo abrumadoramente mayor. Pero mientras en el total del país, el porcentaje atribuible para el periodo a las universidades públicas es del 95%, en el caso madrileño la cifra es del 90,5%. El 9,5% de los artículos científicos madrileños durante esa década se escribieron en universidades madrileñas. El sistema universitario madrileño cuenta con seis universidades públicas y 13 privadas a las que se sumará pronto IE Universidad, cuya aprobación votó favorablemente la Asamblea de Madrid el pasado diciembre.

Madrid es la cuarta comunidad autónoma en la que la proporción de publicaciones científicas de las privadas es mayor. La superan tres regiones con gran peso de instituciones privadas en su sistema universitario, la Universidad de Navarra en la comunidad foral, donde ese porcentaje alcanza el 68%, la UNIR en La Rioja, comunidad con un 40,5% de la producción científica salida del ámbito privado, y la Universidad Católica de Murcia, región donde ese tanto por ciento es del 15,6%.

Comparando la proporción en Madrid con la del resto de comunidades donde mayor es la producción científica, el peso de las privadas es significativamente mayor: en Cataluña supone el 6,5%; en Andalucía, el 1,1%, y en la Comunidad Valenciana, el 5,5%.

El estudio también refleja el número de artículos por profesor y, de nuevo, las universidades catalanas vuelven a mostrar resultados comparativamente mejores. Un total de cuatro de los cinco centros mejor posicionados son catalanes. Destaca la Universidad Pompeu Fabra, con 6,14 publicaciones por profesor en 2024, seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona (5,14) y la Universidad de Barcelona (4,11). A continuación se sitúan la Universidad del País Vasco (3,60) y la Universidad Rovira i Virgili (3,19).

No es hasta el sexto puesto hasta el que aparece por primera vez una institución madrileña, la Universidad Autónoma de Madrid, con un índice de 2,95 publicaciones por profesor. La Universidad de Alcalá de Henares es la octava española (2,16); la Carlos III, la decimocuarta (1,88); la Complutense, la decimosexta (1,73); la Rey Juan Carlos, la trigésimo tercera (1,21), y la Politécnica, la trigésimo quinta (1,19). Entre las universidades privadas madrileñas, la que más alto puntúa es la Universidad Europea de Madrid, quincuagésimo quinta, con 0,46 publicaciones.

Los autores del estudio celebran que, en términos generales, en las universidades públicas españolas se supera la proporción de un artículo por profesor al año, solo cuatro no llegan.

El informe refleja, además, un aumento del número de profesores en el sistema universitario español de un 26,7% en el periodo estudiado. En el caso de las universidades privadas el aumento fue de un 203,6%, de 9.496 en 2015 a 28.834 en 2024. Contrasta con un descenso de un 3,99% en las universidades privadas, de 54.679, a 52.496.

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En términos de financiación, el gasto público total en educación universitaria en el conjunto de España pasó de 8.896 millones de euros en 2015 a 12.693 millones de euros en 2024. De esos 12.693 millones de euros, en torno a 8.000 millones son gasto de personal.