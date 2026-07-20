"Reyes del Mundo, Reyes del Fútbol": el Museo del Prado felicita a la Selección con un curioso rey que parece sostener una pelota de fútbol

"Reyes del Mundo, Reyes del Fútbol", con estas palabras daba la enhorabuena el Museo del Prado a la Selección Española tras alzarse con su segunda estrella en el Mundial de Fútbol 2026. Tras varias publicaciones virales en 'X' en las que el histórico museo unía esta competición internacional con sus icónicas obras de arte, en esta ocasión el Museo del Prado acompaña su frase con la imagen de un rey que parece sostener un balón de fútbol en sus manos... pero, ¿es realmente un balón lo que el monarca sostiene en su mano izquierda? ¿Y quién es este curioso rey que observa a los visitantes desde su trono?

'Un Rey de España' de Alonso Cano

Aunque el Museo del Prado jugaba con las similitudes evidentes entre el orbe azulado posado sobre el regazo del soberano y un balón de fútbol, la realidad es que la esfera que sostiene el monarca de la icónica obra 'Un Rey de España' de Alonso Cano, nada tiene que ver con este deporte.

'Un Rey de España' es una obra de Alonso Cano que fue creada para decorar la alcoba del rey o Pieza de las Furias del Alcázar de Madrid / Museo del Prado

Y es que si tenemos en cuenta que el cuadro data ni más ni menos que de 1640, las posibilidades de que este orbe haga referencia al juego que ha mantenido en tensión a nuestro país durante las últimas semanas es prácticamente nula. Sin embargo, la referencia no es del todo errónea.

El Museo del Prado juega en su publicación con la similitud entre el orbe azulado y una pelota de fútbol actual / Museo del Prado

Como ya es habitual en los paralelismos visuales y simbólicos que el Museo del Prado hace entre sus obras y los acontecimientos actuales, aunque no se trate de una pelota de fútbol, la esfera sí que podría describirse como un orbe o bola del mundo buscando representar el dominio sobre el mundo cristiano o el universo conocido. Así, aunque nuestra concepción del mundo ha variado bastante desde el siglo XVII, no puede negarse que la Selección Española tiene, en cierta manera... "el mundo en sus manos".

¿Quién es el monarca que sostiene el orbe?

Pese a que pudiera parecer el retrato de un personaje histórico concreto, la obra de Alonso Cano no representa a un monarca concreto, sino que se trata de una representación idealizada de un rey medieval español. Es precisamente por la ausencia de consenso sobre la identidad del soberano que quiso plasmar el artista, por lo que el Museo del Prado confiere a la obra el título: 'Un Rey de España'.

Se desconoce que rey concreto pretendía representar Alonso Cano en este Óleo sobre lienzo / Museo del Prado

¿Es posible que esta indefinición sea parte del mensaje oculto en la felicitación publicada por el museo? Si recordamos las recientes palabras del seleccionador Luis de la Fuente: "Ningún jugador es mejor que un equipo", es posible que la elección de la obra vaya un paso más allá: la corona como símbolo de una victoria colectiva; la copa como un éxito que no pertenece a un jugador, sino a un país entero.