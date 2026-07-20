Oferta 2x1 en camisetas de la selección española en las tiendas de Metro de Madrid: disponibles en Sol, Plaza Castilla y Ópera

¿Aún no tienes tu camiseta de la Selección Española para recibir a los campeones del mundo? No tienes de que preocuparse y es que aunque la camiseta oficial se encuentre agotada en la mayoría de las tiendas españolas, Metro de Madrid te ofrece una opción algo más asequible y además, durante el día de hoy, con una oferta irresistible: 2x1, para que puedas llevarte dos camisetas al precio de una.

¿En qué consiste la oferta?

Metro de Madrid ha anunciado a través de sus redes sociales que durante todo el día de hoy, las Tiendas de Metro de la capital ofrecerán un 2x1 en su icónica camiseta roja del Mundial. Esta camiseta retro que representa la Línea 2 de Metro de Madrid cuenta con un diseño que pretende recordar al del Mundial de Sudáfrica del año 2010.

El diseño de la camiseta cuenta con un rojo intenso, detalles azules y la icónica tipografía de la equipación del Mundial de 2010 / Tienda Metro de Madrid

Con un rojo intenso, detalles azules y la icónica tipografía de su dorsal, Metro de Madrid promete a quienes se hagan con esta camiseta el trasladarles de vuelta a "las tardes de vuvuzela y pantalla gigante en Colón celebrando las paradas de Casillas y goles eternos como los de Puyol e Iniesta".

¿Precio y tallas disponibles?

La camiseta de la selección está disponible para su adquisición en las tallas "S", "M", "L" Y "XL" y aunque el precio original alcanza los 54,95 euros por prenda, durante el día de hoy, quienes deseen adquirir la equipación podrán hacerlo por un precio de 27,48 euros la camiseta.

La camiseta está disponible en las tallas "S", "M", "L" y "XL" / Metro de Madrid en 'X'

Para hacerse con ellas, Metro de Madrid ofrece dos opciones: online a través de su página web oficial o a través de sus tiendas físicas como las situadas en Sol, Plaza de Castilla y Ópera, que permanecerán abiertas hasta las 22:00 horas de la noche del día de hoy.

Es importante denotar que, en caso de adquirir las camisetas de forma telemática, al coste original habrá que sumar los gastos de envío, calculados en la pantalla de pago tras la selección de los productos a adquirir. Además, si tu objetivo es poder lucir el rojo en las celebraciones programadas para el día de hoy, debes tener en cuenta que los plazos de entrega son de 4 a 5 días laborables.

¿Hay más camisetas en oferta?

Sí, también las camisetas de la Línea 3 que homenajea a Brasil, las camisetas de la Línea 5 que homenajean al equipo Alemán, La Línea 10 en honor a la Francia de Zidane y la Línea 1 que representa a la eterna rival Argentina, podrán adquirirse bajo la oferta 2x1 durante todo el día de hoy. Aunque si vuestro objetivo es comprar la camiseta albiceleste, es posible que hoy no sea la mejor jornada para lucirla por las calles de Madrid.