MADRID
La noche de la celebración del Mundial acaba con siete detenidos y sin incidentes graves en la región
Miles de madrileños disfrutarán de la rúa de los campeones, que partirá desde Moncloa y culminará en Cibeles con sorpresas anunciadas
EP
La celebración de la victoria de España en la final del Mundial se ha transcurrido con normalidad y sin incidentes graves ni alteraciones del orden público en la Comunidad de Madrid, más allá de la detención de siete personas por diferentes hechos, según ha detallado la Delegación del Gobierno.
El dispositivo de seguridad para el transcurso del partido y la celebración estaba integrado por unos 800 agentes de Policía y Guardia Civil, y ahora la Delegación del Gobierno se ha felicitado de que permitió a miles de personas "disfrutar de una jornada festiva y de celebración".
Para esta tarde está prevista la llegada de la Selección Española a la capital para, en primer lugar, acudir el Palacio de la Zarzuela y Moncloa en sendas visitas institucionales con el Rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A partir de las 19.30 horas está previsto el inicio de la celebración en autobús.
La rúa de los campeones partirá desde Moncloa y discurrirá durante casi dos horas hacia la plaza de Cibeles. Allí tendrá lugar el evento central de la celebración en el que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha adelantado que habrá "algunas sorpresas" cuyo anuncio ha dejado en manos de la Real Federación Española de Fútbol.
El dispositivo de seguridad para esta celebración estará integrado por unos 700 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil, a los que se sumarán policías municipales de Madrid, agentes de movilidad y otros servidores. Está previsto que se pueda reunir hasta un millón de personas, según ha adelantado Martín en declaraciones a 'Cadena Ser'.
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