El Museo del Prado sorprende con su mensaje de enhorabuena a España: 10 palabras para explicar la victoria que ya son virales en redes

Aunque ahora sea difícil de creer, la realidad es que al inicio del mundial, la conocida como "Marea Roja" no las tenía todas consigo. Tras un empate agridulce contra Cabo Verde, eran muchos los que pronosticaban un futuro muy negro para la Selección Española en este Mundial 2026. Con un tuit ahora convertido en meme, el propio delantero español, Mikel Oyarzabal apelaba a la afición española comentando: "Estáis en una onda un poco negativa, no sé muy bien el motivo".

Pero, ¿hay algo que caracterice más a la Selección Española que su "lucha" y "superación"? Estas son dos de las diez palabras que el Museo del Prado incluía en un tuit, con el que, a pocas horas de que comenzase el icónico partido contra Argentina, este museo madrileño justificaba la merecida presencia de España en esta histórica final.

Ahora, con "La Roja" camino a Madrid para celebrar su bicampeonato del mundo, las palabras del Museo del Prado resuenan más que nunca entre los seguidores de la Selección, y ya se han hecho virales en redes por su brillante descripción del Mundial 2026.

Humildad, Prudencia y Motivación

Entre las primeras palabras que el Museo del Prado escogía para describir a la Selección Española destacaban: "humildad", "prudencia", y "motivación". Y es que con un Luis de la Fuente que supo mantener los pies en el suelo, "La Roja" nunca escondió que el camino hasta alzarse con la copa sería arduo y complicado teniendo que enfrentarse a algunas de las mejores selecciones del mundo en su recorrido.

Las palabras "Humildad", "Prudencia" y "Motivación" se mostraban sobre los cuadros de 'El Lavatorio' (TIntoretto), 'El caballero de la mano en el pecho' (El Greco) y 'Vulcano forjando los rayos de Júpiter' (Rubens) / Museo del Prado en 'X'

Mostrando un respeto envidiable hacia sus rivales, la Selección Española ha afrontado cada partido con la mente fría y siempre muy conscientes de que cualquier error podría mandarles de vuelta a casa. Pero esta "humildad" no fue sinónimo de miedo, y es con la mirada puesta en la victoria, España supo hablar en el campo de juego.

Armonía, Camaradería y Estrategia

Como un equipo bien engrasado, así afrontó "La Roja" el tan temido partido contra Argentina demostrando nuevamente que si algo tiene nuestra Selección es "armonía", "camaradería" y "estrategia". Quién iba a decirle al entrenador argentino Ángel Cappa que ese juego de pases repetitivos que ya describía como "el tiqui y el toque" en 1994 sería el famoso "tiki-taka" de Andrés Montes que, 32 años más tarde, les arrebataría su cuarta estrella.

Las palabras "Armonía", "Camaradería" y "Estrategia" podían leerse sobre las obras de 'Las tres gracias' (Rubens), 'Orestes y Pílades' (Escuela de Pasiteles) y 'Retrato ecuestre de Carlos V' (Tiziano) / Museo del Prado en 'X'

Esfuerzo, Lucha y Superación

Sin embargo, y aunque ahora ya saboreemos la victoria, el camino no ha sido sencillo. Y es que si a Luis Aragonés ya le costó 80 años alzarse con la primera victoria, han tenido que pasar 16 años de constante "esfuerzo" y "lucha" para alcanzar la tan ansiada "superación" en forma de una segunda estrella dorada que a partir de ahora se posará con orgullo sobre los corazones de miles de españoles.

Las palabras "Esfuerzo", "Lucha" y "Superación" aparecían sobre los cuadros 'Sísifo' (Tiziano), 'Prometeo trayendo el fuego' (Cossiers) y 'La nevada' (Goya) / Museo del Prado en 'X'

Pero sobre todo... Ilusión

Pero si hay una palabra capaz de describir lo vivido a lo largo de estas semanas esa es "ilusión". La Selección ha hecho que España vuelva a vivir esa unión que va más allá de las ideologías, que une generaciones y que se ha visto reflejada en balcones plagados de banderas y en calles invadidas por el rojo granate de sus camisetas.

La palabra "Ilusión" aparecía sobre el cuadro 'San Juan Bautista niño' (Murillo, 1670) / Museo del Prado en 'X'

Así, no es de extrañar que ayer, una de las mayores decisiones de los aficionados fuese dónde ver el partido... ¿Y tú? ¿Recordarás donde estabas ese 19 de julio de 2026 cuando España era proclamada Campeona del Mundo?