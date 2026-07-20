Maroto asegura que PSOE sale "reforzado" de las primarias en Madrid y promete integrar "todas las sensibilidades"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y ganadora de las primarias a la Alcaldía en 2027, Reyes Maroto, ha asegurado este lunes que los socialistas salen "reforzados" del proceso interno en el que se impuso a Enma López, y ha prometido seguir trabajando en un proyecto "colectivo" en el que caben "todas las sensibilidades". "Quiero agradecer a la militancia socialista que ayer fue a las Casas del Pueblo a votar en un ejercicio de democracia interna que siempre refuerza al PSOE", ha trasladado Maroto en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles.

En la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles, Maroto ha defendido que la candidatura socialista "la deciden los militantes y las militantes" del PSOE y ha subrayado que el partido salió ayer "reforzado" con "un proyecto de unidad" y "colectivo".

"En eso vamos a seguir trabajando, en un proyecto que ensanche nuestro espectro electoral, que llegue a todas las mayorías y, sobre todo, en un proyecto transformador con un único objetivo, que es ganar las elecciones en el año 2027", ha afirmado.

Maroto repetirá como candidata socialista a la Alcaldía de Madrid tras vencer en las primarias a Enma López, por más de 200 votos. Ha sido alrededor de las 20.25 horas cuando se conocía que con 1.045 papeletas Maroto se convertía en candidata al rebasar las 841 obtenidas por su rival.

"No hablamos de personas, hablamos de proyectos"

Preguntada por el futuro de Enma López en el grupo municipal tras haberle disputado las primarias, Maroto ha evitado personalizar y ha remarcado que el proyecto socialista está por encima de los nombres. "Aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de proyectos", ha señalado, antes de defender que el proyecto que empezó a liderar en 2023 es "un proyecto de mayorías", "con raíces" y en el que caben "todas las sensibilidades".

La candidata ha insistido en que la democracia interna "sienta muy bien" al PSOE y ha asegurado que los socialistas salen de este proceso "más unidos" y "más reforzados", con el objetivo de ganar en 2027. "Somos un partido plural, un partido que dialoga, que incorpora a los mejores y, sobre todo, las mejores propuestas", ha añadido Maroto, que ha recalcado que el objetivo del PSOE es "ganar y gobernar" porque "solo gobernando se puede cambiar la vida de la gente".

Más de 25 años sin repetir candidato

Maroto ha puesto en valor que hace "más de 25 años" que el PSOE no repetía candidato a la Alcaldía de Madrid. En este sentido, ha defendido que llegó a Madrid en 2023 con "muchísima ilusión" y con el objetivo de que la militancia se sintiera "orgullosa" del proyecto.

Sobre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que "en lugar de trabajar para los madrileños trabaja para el PP" y hace del Ayuntamiento "su cortijo". "Nos quedan diez meses para llegar a Cibeles y lo hacemos con responsabilidad, con ilusión", ha afirmado.

Reta al PP a celebrar primarias

Maroto también ha aprovechado para reivindicar el modelo de primarias del PSOE frente al PP. "La democracia interna del PSOE sienta bien no solo al PSOE, sino también a la ciudadanía", ha defendido.

En este sentido, ha animado al PP a ejercer también esa "democracia interna". "Hoy salimos más reforzados y yo animo al Partido Popular a que ejerza también esta democracia interna cuando tenemos enfrente a un candidato que se enteró de que iba a ser candidato por un medio de comunicación", ha lanzado en referencia al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La socialista ha calificado las primarias como un ejercicio "estupendo" y "extraordinario" que recomienda a todos los partidos políticos, "especialmente al Partido Popular".

Defiende la participación

Sobre los datos de participación, Maroto ha restado importancia a las cifras -1.886 válidos- y ha defendido que cualquier movilización de la militancia es positiva. "Solo con que haya ido un militante a votar en las primarias creo que es muy positivo, porque es un militante que se compromete", ha afirmado.

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La candidata ha insistido en que, "más allá de la participación", lo relevante es que el partido "sale reforzado" y que son los militantes de base quienes deciden la candidatura socialista a la Alcaldía. "Quiero agradecer a todos los militantes que ayer fueron a las casas del pueblo a votar porque demuestra no solo compromiso, sino que también refuerza el proyecto que hemos estado construyendo", ha concluido.