Majadahonda contará con un centro de salud mental para casi medio millón de madrileños: 58 consultas y Hospital de Día para adolescentes

Un nuevo centro de salud mental para casi medio millón de madrileños. La Comunidad de Madrid construirá en Majadahonda una infraestructura de más de 14 millones de euros con 58 consultas, equipos especializados y un Hospital de Día para adolescentes, uno de los recursos más destacados del proyecto. El centro sustituirá al actual dispositivo ubicado en el Centro de Salud Cerro del Aire y reforzará la capacidad asistencial con nuevas consultas, un Hospital de Día para adolescentes y equipos multidisciplinares especializados.

Un nuevo recurso para reforzar la atención en salud mental

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha presentado este lunes el proyecto del nuevo Centro de Salud Mental de Majadahonda, una infraestructura que sustituirá al actual dispositivo situado en el Centro de Salud Cerro del Aire y permitirá ampliar de forma significativa la capacidad asistencial en la zona noroeste de la región.

La Comunidad de Madrid invertirá más de 14 millones de euros en el nuevo Centro de Salud Mental de Majadahonda, que dará servicio a casi 424.000 habitantes. / Comunidad de Madrid

Durante su visita a la parcela donde se levantará el edificio, Matute ha anunciado que el Ejecutivo autonómico licitará en los próximos meses las obras de construcción. Los trabajos, con una duración prevista de 19 meses, se desarrollarán en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Majadahonda, situados en la calle Manuel de Falla, junto al centro de salud Valle de la Oliva.

Cuatro plantas y tres áreas asistenciales

El edificio contará con una superficie construida de 6.710 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, organizadas alrededor de uno de los dos patios exteriores previstos en el diseño.

El complejo albergará tres áreas asistenciales diferenciadas: un Hospital de Día para Adolescentes, un área de atención infanto-juvenil y otra destinada a pacientes adultos.

En total dispondrá de 58 consultas, ocho salas para terapia grupal, tres salas de baja estimulación y espacios administrativos y docentes. Además, incorporará medidas de eficiencia energética y sistemas de energías renovables para cubrir una parte importante de la demanda del edificio.

Equipos especializados para adultos y menores

El área de adultos contará, al menos, con 14 psiquiatras, cinco psicólogos, cuatro profesionales de Enfermería y un trabajador social. Por su parte, el equipo destinado a la atención infanto-juvenil estará integrado por cinco psiquiatras, tres psicólogos, dos enfermeras, un trabajador social y un terapeuta ocupacional.

Como principal novedad asistencial, el Hospital de Día para Adolescentes dispondrá de un equipo formado por dos especialistas en Psicología Clínica, dos profesionales de Enfermería, un psiquiatra infanto-juvenil, un terapeuta ocupacional, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y un celador.

Coordinación con la red pública

La plantilla, integrada por cerca de 50 profesionales, trabajará de forma coordinada con otros recursos públicos de la Comunidad de Madrid, entre ellos los servicios de atención a las drogodependencias, los dispositivos de rehabilitación psicosocial y apoyo social, los centros educativos y los servicios de justicia y protección del menor.

Asimismo, el nuevo centro estará integrado con los recursos asistenciales del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, incluidos la Unidad de Hospitalización Breve, el Hospital de Día, la Hospitalización Domiciliaria y la Interconsulta, dentro del Programa de Continuidad de Cuidados.

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Los profesionales combinarán la atención individual y grupal, dispondrán de espacios para formación y observación clínica y desarrollarán programas específicos dirigidos a pacientes de cualquier edad con patologías concretas.