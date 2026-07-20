El Hospital Príncipe de Asturias reúne a expertos nacionales en el abordaje quirúrgico del cáncer de páncreas

El Hospital Universitario Príncipe de Asturias, centro sanitario público de la Comunidad de Madrid ubicado en Alcalá de Henares, ha reunido a cerca de medio centenar de profesionales sanitarios de toda España para reflexionar acerca de los importantes avances de los últimos años en el tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas.

La jornada se ha celebrado en el marco de la edición número 28 de la Reunión de Cirugía Hepatobiiliopancreática que organiza anualmente el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, una jornada que es ya una cita de referencia a nivel nacional en el ámbito quirúrgico, ha informado el centro hospitalario en un comunicado.

El encuentro, que ha contado con la participación de especialistas en cirugía general, oncología radioterápica y radiología intervencionista, se ha divido en tres mesas de debate, centradas en el pasado, presente y futuro del tratamiento quirúrgico de este tumor, que es todavía uno de los cánceres con peor pronóstico.

Así, la primera mesa, dedicada al pasado, se ha centrado en la revisión de las guías clínicas y en cómo ha evolucionado la cirugía de este tumor, que ha pasado de ser una cirugía muy compleja con una alta mortalidad a una cirugía que cuenta con procedimientos estandarizados a nivel técnico cuya ejecución, de hecho, se sitúa como uno de los factores pronóstico de esta enfermedad.

Además, en esta mesa, se ha abordado también la adyuvancia, es decir, el tratamiento farmacológico tras la cirugía. La cirugía mínimamente invasiva y la robótica, que han permitido realizar intervenciones más precisas y con una mejor recuperación de los pacientes, han centrado gran parte de la mesa sobre el presente del tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas.

También, desde el punto de vista de la rehabilitación multimodal, se ha hablado de la importancia de que los pacientes lleguen en las mejores condiciones posibles tanto a una cirugía como al inicio de un tratamiento con quimioterapia. Además, a nivel de tratamientos, se ha destacado el papel clave de la neoadyuvancia, es decir, del tratamiento farmacológico antes de la cirugía, así como de la llegada de nuevos tratamientos más específicos, dirigidos a alteraciones genéticas y moleculares concretas del cáncer de páncreas.

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Para finalizar, la tercera mesa de la jornada estuvo dedicada a todos los avances, como la inteligencia artificial o los modelos 3D, que están transformando el abordaje quirúrgico de este tumor. Así, por ejemplo, se habló de la utilización de algoritmos basados en IA para predecir la agresividad tumoral, de técnicas de reconstrucción venosa y arterial para tumores localmente avanzados e incluso de cirugía semiautónoma, guiada por fluorescencia para la identificación de márgenes.