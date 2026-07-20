EL TIEMPO
Madrid intensifica las medidas ante el calor con alerta de nivel 2 en zonas clave
La Comunidad de Madrid activa la alerta de alto riesgo en la zona Sur, Vegas y Oeste y pide extremar la precaución con mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas
La Comunidad de Madrid ha elevado este lunes el nivel de alerta por calor hasta el nivel 2 (riesgo alto) en parte de la región debido a las elevadas temperaturas previstas para los próximos días. Las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y prestar especial atención a la población más vulnerable.
Madrid activa el nivel 2 por altas temperaturas
La Comunidad de Madrid ha elevado la alerta por calor a nivel 2 (riesgo alto) ante las altas temperaturas previstas para los próximos días. La medida forma parte del Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas 2026, que permanece activo entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre con el objetivo de vigilar y reducir los efectos de las olas de calor sobre la salud de la población. No obstante, la situación varía en función de la zona geográfica. La zona Sur, Vegas y Oeste alcanza el nivel 2, mientras que la Sierra de Madrid y la zona Metropolitana y Henares permanecen en nivel 1 (precaución).
La Consejería de Sanidad recuerda que las olas de calor pueden provocar problemas de salud de distinta gravedad, desde dermatitis, quemaduras, calambres, síncopes o insolaciones hasta cuadros más severos, como el agotamiento por calor o el golpe de calor, una urgencia médica que puede resultar mortal o dejar importantes secuelas.
El nivel 2 implica un riesgo importante para toda la población, especialmente para los colectivos más vulnerables, mientras que el nivel 1 supone una situación de precaución con riesgo moderado.
Recomendaciones para protegerse del calor
Las autoridades sanitarias aconsejan adoptar medidas preventivas para reducir el impacto de las altas temperaturas:
- Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sensación de sed.
- Refrescarse mediante duchas, paños húmedos o utilizando sistemas de ventilación.
- Vestir ropa ligera y de colores claros, usar gorra y proteger las viviendas del sol bajando persianas o utilizando toldos.
- Extremar la vigilancia sobre personas mayores, niños pequeños, embarazadas, personas dependientes y pacientes polimedicados, que presentan un mayor riesgo frente al calor.
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