Herido grave un trabajador con quemaduras químicas por sosa cáustica en Becerril de la Sierra

Un hombre de 52 años ha resultado herido de gravedad este lunes tras sufrir quemaduras químicas por sosa cáustica en el 36% de su cuerpo mientras manipulaba una tubería de piscina trabajando en la localidad madrileña de Becerril de la Sierra.

Los hechos se han producido sobre las 9.30 horas de este lunes en la calle Castilla de la localidad, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112 para atender a la víctima, que presentaba quemaduras en ojos, tórax y miembros superiores e inferiores.

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Una vez estabilizado, el hombre ha sido evacuado en UVI móvil al Parque de Bomberos de Villalba, donde le han administrado el antídoto y posteriormente ha sido evacuado en helicóptero hacia el Hospital de La Paz, en Madrid, en estado grave.