De ganar la segunda estrella al sol intenso: la Aemet pone bajo aviso amarillo por calor a los madrileños en otra ola de calor

A pocos días de la gloria por la segunda estrella, este martes los madrileños enfrentarán la tercera ola de calor de este verano con avisos amarillos en toda la Comunidad a cuenta de termómetros de 37ºC que harán que la cerveza, el agua y el tinto de verano se sirvan todavía con más hielo en una desesperada búsqueda por refrescarse en otra jornada que la Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet) prevé que será particularmente bochornosa.

Vuelve el calor sofocante

Los madrileños volverán a abrazarse a los paraguas para protegerse de rayos de sol que causarán un índice ultravioleta máximo muy alto (de 9), y es que la máxima estará en 36ºC a nivel general pero Alcalá de Henares y en Aranjuez llegarán a los 38ºC, mientras que Getafe espera 37ºC. La única zona por debajo es Collado Villalba con 38ºC.

En este sentido, las máximas estarán en ligero ascenso en la Sierra. Por su parte, las mínimas estarán en ligero ascenso bajando, de media, a los 22ºC. No obstante, hay varias excepciones, por ejemplo, Navalcarnero y Aranjuez con 19ºC, Alcalá de Henares con 20ºC y Collado Villalba y Getafe con 21ºC.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este martes / Aemet

De esta forma, la Aemet activará el aviso amarillo por calor entre las 13:00 y 21:00 horas en la Sierra, zona metropolitana y Henares, así como Sur, Vegas y Oeste en una tarde de peligro bajo, ya que a mediodía ya se superarán los 30ºC. Durante la mañana, amanecerá con 21ºC y a las 10:00 rondarán los 26ºC. Acabando la jornada, en la noche, el camino para volver a bajar de los 30ºC será lento, lográndolo a medianoche, pero la madrugada de este miércoles tendrá termómetros rondando los 27ºC.

De hecho, este miércoles alcanzará el nivel naranja por calor, debido a máximas de 38ºC. Aún es temprano para saber si la Aemet hará lo mismo el jueves, cuando la máxima estará en 37ºC. La buena noticia es que el viernes ya volverán a bajar, a los 33ºC y el fin de semana se quedará en esos valores. Inclusive, este sábado, la máxima podría ser de apenas 29ºC con mínima de 18ºC.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Ante el tiempo seco, viento

La Aemet sigue descartando la lluvia en una jornada con cielo poco nuboso por la mañana con intervalo de nubes media y altas por la tarde. Los próximos días no solo comparten el calor, también la falta de chubascos con ninguna posibilidad de precipitaciones.

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Frente a un tiempo tan seco, la esperanza suele venir por el viento, que este martes alcanzará los 15km/h de componente suroeste en la mañana y de 10km/h en la madrugada y en primeras horas de la tarde. En definitiva, soplará flojo pero variable de madrugada y al final del día. La tendencia es que por la mañana se dirija al sureste y oeste con algún intervalo de intensidad moderada por la tarde.