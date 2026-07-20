Filas kilométricas por tacos gratis de Taco Bell: antes de ir a Cibeles pase esta tarde por cualquier restaurante de la cadena

La espera en Cibeles será larga y bajo un sol que no perdona. Algunos ya hacen fila desde antes de la hora de comer para estar lo más cerca posible de la selección española que ayer, domingo 19 de julio, consiguió la segunda estrella. Para conmemorar este logro, todos los Taco Bell de España están regalando cualquier taco de su carta a todo el que se acerque, pero solo durante esta tarde.

Tacos gratis para todos y punto pelota

La cadena estadounidense de comida rápida al estilo Tex-Mex, estará regalando tacos hoy lunes 20 de julio de 16:00 a 19:00 horas. En la publicación en donde anuncia esta promoción, no limita por edades, unidades incluidas, ni sabores.

En su menú normal, el restaurante tiene cuatro tipos de tacos: 'Soft taco', con lechuga, queso cheddar y elegir entre pollo asado, carne picada, garbanzos y guisantes (para hacerlo vegetariano). También está el 'crunchy taco', con la misma base de lechuga y queso con las mismas opciones de proteínas pero con la torilla frita.

Otra opción es el 'soft taco supreme', que parte de la misma base pero añade crema agria y tomate, junto a la proteína elegida. Asimismo, está la misma composición con la tortilla frita. Normalmente cuestan entre 2,25 euros y 3,05 euros, pero esta tarde serán gratis.

Tacos gratis este lunes para celebrar la segunda estrella / @tacobellgt

Comer de camino a Cibeles

Si su plan es ir a Cibeles para celebrar con 'La Roja', el Taco Bell más cercano se encuentra en Calle de la Montera, 45. A una caminata de 10 o 15 minutos, recorriendo Gran Vía y calle Alcalá. También hay otro cerca de Puerta del Sol, en concreto, en la Calle del Arenal, 6 también a unos 15 minutos de distancia.

Este lunes por la tarde tendrá aviso amarillo por calor, así que lo más recomendable es que acuda a la celebración con hidratación en el bolso o mochila, especialmente con electrolitos para evitar un golpe de calor. Asimismo, lo mejor es evitar las comidas dulces y bebidas alcohólicas, optando mejor por un bocata o una botella de agua con hielo.

Más ofertas

Sin embargo, este lunes no es el único día con promociones, ya que han adoptado el Taco Tuesday, con el que todos los martes de 17:00 a 20:00 horas puede comer un taco a 1 euro (el formato supreme es extra).

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Además, todos los días, excepto durante los 'Taco tuesday', de 17:00 a 19:00 horas es 'Happy hour', por lo que puede llevarse dos cervezas medianas y una quesadilla de carne picada por 5 euros, aunque puede cambiarlo por patatas fritas con tocineta o nachos con tomate picado, crema agria y guacamole.