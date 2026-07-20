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MUNDIAL 2026

Cibeles se prepara para recibir a la selección española con una celebración histórica: horario, recorrido y cortes de tráfico en el centro de Madrid

La celebración para el público comenzará a las 18.00 horas junto al Palacio de Cibeles, aunque la llegada de los jugadores está prevista alrededor de las 21.00 horas

Aficionados de la selección española durante la celebración del partido entre España y Argentina, en el Movistar Arena

Aficionados de la selección española durante la celebración del partido entre España y Argentina, en el Movistar Arena

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Madrid se convertirá este lunes en el epicentro de una gran celebración deportiva. La selección española regresará a la capital después de conquistar el Mundial 2026 y será recibida por miles de aficionados en una jornada que tendrá como punto culminante la fiesta organizada en la plaza de Cibeles.

La llegada del equipo provocará importantes cambios en la movilidad del centro de Madrid durante buena parte de la tarde y la noche. Cortes de tráfico, desvíos de autobuses, refuerzos en Metro y posibles cierres de estaciones marcarán un dispositivo especial pensado para absorber una afluencia masiva de seguidores.

La celebración para el público comenzará a las 18.00 horas junto al Palacio de Cibeles, aunque la llegada de los jugadores está prevista alrededor de las 21.00 horas. El Ayuntamiento recomienda evitar el coche y desplazarse en Metro ante las importantes afecciones previstas durante toda la tarde.

Movistar Arena reunió a más de 14.5000 aficionados en una final que terminó con la segunda estrella para España.

Movistar Arena reunió a más de 14.5000 aficionados en una final que terminó con la segunda estrella para España / EPE

Horario de llegada de la selección española a Madrid

La expedición española aterrizará en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas poco antes de las 13.00 horas. Posteriormente, los jugadores y el cuerpo técnico serán recibidos a partir de las 16.30 horas por la Familia Real en el Palacio de la Zarzuela. Después se desplazarán hasta el Palacio de la Moncloa antes de comenzar su recorrido por las calles de Madrid.

La fiesta organizada para los aficionados arrancará a las 18.00 horas en la plaza de Cibeles. El escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá música, animación y distintos espectáculos hasta la llegada de la selección, prevista en torno a las 21.00 horas, según la estimación de la Federación.

Madrid sigue la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Madrid sigue la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. / EUROPA PRESS / EFE

Recorrido del autobús de España por Madrid

Después de llevar a cabo las recepciones oficiales, la expedición iniciará una multitudinaria rúa en autobús descubierto que atravesará algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid antes de concluir en la calle Montalbán, junto al Palacio de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración con la presentación de los futbolistas y, entre otras sorpresas, múltiples actuaciones musicales.

Este será el Itinerario completo, que comenzará sobre las 19:00: Palacio de la Zarzuela – A-6 – Moncloa (inicio de la rúa) – C/Princesa – Alberto Aguilera – Carranza – Sagasta – Génova, en sentido contrario – C/Jorge Juan – C/Goya – C/Serrano – Plaza de la Independencia – Puerta de Alcalá – Alfonso XII – C/Montalbán.

Cortes de tráfico en Cibeles, Recoletos y el paseo del Prado

Los trabajos de preparación ya han provocado cortes progresivos en algunos de los principales ejes del centro de Madrid. Las restricciones afectan especialmente a:

  • La plaza de Cibeles.
  • El paseo de Recoletos.
  • El paseo del Prado, entre Neptuno y Cibeles.
  • La glorieta del Emperador Carlos V.
  • La calle Alcalá, entre Cibeles y la plaza de la Independencia.
  • El tramo de Alcalá comprendido entre la plaza de la Independencia y la calle Cedaceros.
  • La Gran Vía, entre Alcalá y Hortaleza.

También pueden producirse problemas de movilidad y retenciones en los alrededores de plaza de España, la calle Princesa y Ventura Rodríguez.

¿Cómo puedo llegar a Cibeles en Metro?

El Ayuntamiento de Madrid recomienda utilizar el transporte público para acudir a la celebración y evitar desplazarse en vehículo privado por el centro.

Las líneas 1, 2, 3 y 4 de Metro de Madrid serán reforzadas hasta el final del servicio. No obstante, el dispositivo de seguridad puede obligar a cerrar temporalmente algunas estaciones próximas a la plaza de Cibeles cuando se complete el aforo o aumente la concentración de personas.

Desvíos en autobuses de la EMT y Cercanías

La celebración afectará a 25 líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que modificarán sus recorridos por los cortes establecidos en el centro.

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También podrían registrarse cierres o restricciones de acceso en determinadas estaciones de Metro y Cercanías Renfe, especialmente en las zonas con mayor afluencia de aficionados.

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