TRABAJOS DE EXTINCIÓN
Controlado en media hora un incendio forestal en Pedrezuela gracias al despliegue de 12 dotaciones
En la extinción han intervenido cuatro medios aéreos, ocho terrestres, Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales
La rápida actuación de los servicios de emergencia ha permitido controlar en apenas 30 minutos un incendio forestal declarado este lunes por la tarde en el municipio madrileño de Pedrezuela.
Un incendio forestal declarado a las 16:30 horas en el municipio de Pedrezuela ha quedado controlado en apenas 30 minutos gracias a la rápida intervención del operativo de emergencias de la Comunidad de Madrid.
En las labores de extinción participaron un total de 12 dotaciones, integradas por cuatro medios aéreos y ocho terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid.
En el dispositivo también colaboraron los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, que apoyaron las tareas de control del fuego hasta lograr estabilizar la situación.
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