No, no habrá un ‘baby boom’ en Madrid tras el gol de Ferran: “Los problemas de natalidad son bastante altos”

El relato de que las grandes victorias deportivas desencadenan un baby boom ocupa ya el imaginario colectivo. Sin embargo, los registros oficiales no lo confirman. La conquista del Mundial de Sudáfrica por la selección española, el 11 de julio de 2010, no dejó rastro en la evolución de la natalidad de la Comunidad de Madrid. Las series del Movimiento Natural de la Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recogen los nacimientos por comunidad autónoma y permiten seguir su evolución mes a mes, no muestran ninguna alteración significativa de la tendencia durante la primavera de 2011, el periodo en el que, de existir ese efecto, debería haberse reflejado un incremento de los alumbramientos.

Los datos anuales apuntan, de hecho, en la dirección contraria. En la región se registraron 75.421 nacimientos en 2009 y un año después, cuando España levantó su primera Copa del Mundo, la cifra descendió hasta 73.935, es decir, 1.486 nacimientos menos, un retroceso cercano al 2 %. La caída no se detuvo tras el éxito deportivo: en 2011 volvieron a reducirse los nacimientos, hasta 72.447. La secuencia estadística dibuja una evolución continuada a la baja, incompatible con la existencia de un repunte demográfico asociado a la victoria de la selección. En 2024 la cifra se situó en los 54.826 nacimientos.

Iniesta celebra el gol de la victoria de España en el Mundial de 2010 / EFE

Según una encuesta realizada por la compañía Platanomelón, dedicada al bienestar íntimo, la mayoría de las personas no relaciona directamente el Mundial con el aumento de deseo sexual. De hecho, solo el 20% afirma que la competición influye en su libido, mientras que un 34% considera que no existe ninguna relación y un 46% reconoce que nunca se había planteado esa conexión. Sin embargo, el 80% de las personas sí cree que la emoción de una victoria puede aumentar las ganas de mantener relaciones sexuales. Los resultados apuntan así a que no es tanto el evento deportivo en sí como la intensidad de las emociones positivas.

Vínculo afectivo

"Después de una victoria como la del Mundial, generalizada y compartida, llega la euforia colectiva. Al vivir una emoción tan intensa con tu pareja, amigos o familia, el resultado puede desembocar en relaciones íntimas después. Hace que sea más fácil la búsqueda de conexión como fruto de esa excitación. Hablamos de contagio emocional o efervescencia colectiva. Hay el mismo sentimiento compartido con tu grupo de pertenencia, una ilusión y un patriotismo generalizado. Cuando ves a alguien feliz y gritando tú también lo haces. Eso hace que haya más contacto físico, en general. Es con la pareja cuando la sensación de logro se puede transformar en interés por una excitación fisiológica, consecuencua de todo ello", explica Laura Moreno, psicóloga y sexóloga Madrileña, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La experta asegura que, de tener relaciones sexuales, se producen siempre después del partido: "Antes es muy difícil. Los días u horas previas hay tensión y nervios, no es el mejor momento". Además del fútbol, la encuesta pone de manifiesto el papel de las experiencias compartidas dentro de la pareja. El 88% de los participantes afirma haber sentido una mayor conexión con su pareja tras celebrar juntos un logro o un momento importante, un dato que refleja cómo las emociones positivas pueden reforzar el vínculo afectivo. Si bien el Mundial no se percibe como un detonante del deseo sexual, sí puede convertirse en una oportunidad para vivir experiencias compartidas.

Aficionados de la selección española durante la celebración del partido entre España y Argentina, en el Movistar Arena, a 19 de julio de 2026, en Madrid. / AGENCIAS

La otra cara de la moneda se produce cuando una selección pierde un partido importante. "Los datos son escalorfriantes. Se intensifica la violencia de género. En el Mundial, cuando pierde tu equipo, llegan la frustración y la molestia. Este enfado hace que el deseo y la conexión desciendan mientras, al mismo tiempo, se establece la ira. Son emociones que no se relacionan con el contacto físico y afectivo, todo lo contrario. En países como Inglaterra o Argentina se han dado repuntes elevados de agresiones sexuales en estos casos, que al mismo tiempo disminuyen si hablamos de victoria o durante el tiempo que dura el partido", sostiene Moreno.

Ganar y perder

En cuanto al repunte de la natalidad, la sexóloga cree que, pese a algunos casos concretos, no es una tendencia fija, especialmente en España, "donde los problemas de natalidad son bastante altos. No creo que en abril haya un baby boom. Los resultados muestran que el componente emocional pesa incluso más que el deportivo. El 97% de las personas considera más atractivo compartir una pasión con otra persona que el propio resultado del partido, frente a solo un 3% que da más importancia a ganar.

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Según explica Anna Sánchez, sexóloga de Platanomelón, "el deseo sexual no depende únicamente de la atracción física. Emociones como la alegría, la ilusión o la euforia favorecen la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina, que refuerzan tanto el deseo como el vínculo afectivo. Por eso, cualquier experiencia positiva compartida, ya sea celebrar una victoria deportiva o cualquier otro logro importante, puede convertirse en un momento de mayor complicidad e intimidad". "El verdadero afrodisíaco no es el deporte ni la victoria en sí, sino las emociones que compartimos con otra persona. Reír, celebrar, abrazarse o ilusionarse juntos fortalece la relación y crea un contexto mucho más favorable para el deseo sexual", concluye.