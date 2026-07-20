Ayuso celebra la victoria de la Selección en el Mundial y condena la agresión a aficionados en Navarra: "Es impensable que esto ocurra"

Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado su primer acto público tras la victoria anoche de la Selección Española de Fútbol en el Mundial para transmitir su enhorabuena al equipo nacional. "Quisiera felicitar a la Selección Nacional de Fútbol por este grandísimo éxito, por habernos hecho soñar, por habernos dado tantas alegrías", ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid durante su vivista al Centro de Control de Drones de Telefónica, en Boadilla del Monte.

La dirigente madrileña ha elogiado tanto a los futbolistas, "la mejor generación que ha tenido el fútbol español junto a la de 2010", ha dicho, como a su seleccionador, Luis de la Fuente, "que nos recuerda que cuando el equipo camina unido es imbatible, somos invencibles". Ayuso ha encomiado la labor del técnico riojano, de quien ha destacado que ha sabido encontrar lo mejor de cada futbolista "más allá del renombre, de los egos" y hacer de "ese grandísimo equipo", lo que ha definido como "un ejemplo para todos".

Asimismo, ha lamentado la agresión, "ataque salvaje" han sido sus palabras, que aficionados de la selección sufrieron ayer mientras veían el partido en un bar en la localidad navarra de Berriozar. "Es estremecedor que esto esté pasando en nuestro país", ha lamentado. "Espero que todo el mundo desde sus respectivos ámbitos políticos condene algo así, porque es impensable que esto ocurra en Navarra", una región, ha añadido, que siempre fue "convivencia, buen gusto, clase, empresas, familia", y que ahora se ve en ocasiones "perseguida por la falta de libertad, por grupos extremos que persiguen a empresarios, que les hacen escraches, que están minando la convivencia, la libertad familiar de las empresas".

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"En definitiva, transformándola en lo que no es", ha zanjado.