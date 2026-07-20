FUTBOL
Estos son los artistas que celebrarán la segunda estrella en Cibeles: entrada libre hasta completar aforo
La plantilla de 'La Roja' celebrará con los aficionados la victoria en el Palacio de Cibeles y, mientras recorren la rúa, los madrileños esperarán conciertos gratuitos
Tras la victoria de este domingo contra Argentina, con 1-0 que solo pudo llegar en el extratiempo, los jugadores de 'La Roja' llegarán hoy, lunes, al Palacio de Comunicaciones en Cibeles para celebrar junto a los madrileños la segunda estrella 16 años después de la primera. El equipo se estima, llegará sobre las 20:00 horas pero ya desde las 18:00 horas habrá DJs animando el ambiente.
El reguetón se toma Cibeles
Entre ellos, estarán Barce, reconocido por sus mezclas open format, combinando diferentes géneros como el reguetón, pop, hip-hop y el rock en una misma sesión. Ha actuado en grandes festivales como Starlite, Suave Fest y el Concert Music Festival.
También estará Alex Martini, artista madrileño de reguetón y música urbana. En su repertorio de canciones directas y pegadizas figura 'Dime Bbsita', 'Dale' o 'Pila Cuero', canciones que si ha ido a la discoteca Shoko conocerá, porque ha hecho residencia allí.
Compartirán escenario con Pawly, dj y creadora de contenido conocida por sus mashups de reguetón, trap y música urbana. Gracias a la difusión de su trabajo en plataformas como instagram, no sólo se ha presentado en España, sino que también ha llegado a México y Estados Unidos.
Les seguirá Arde Bogotá, la reconocida agrupación de rock alternativo. Se formó en 2017 en Cartagena (Murcia) con la voz de Antonio García, la guitarra de Dani Sánchez, el bajo de Pepe Esteban y la batería de José Ángel Mercader. Muchos los conocieron con 'Antiaéreo', pero recientemente han estado en los titulares por sorprender en el festival Leturalma, anunciar su próximo álbum este octubre y su esperada participación en otro festival, el Cruïlla en Barcelona.
Más que música
De momento, el plan previsto para la celebración de este lunes prevé que la selección española aterrice en Barajas a las 12:50 horas, aunque ya se están reportando retrasos. Después, tendrá lugar la visita a los Reyes en el Palacio de la Zarzuela para saludar al Rey Felipe VI que ya les estrechaba la mano en el estadio de Nueva Jersey con sus medallas de oro colgadas al cuello el pasado domingo.
En el estadio MetLife Stadium de East Rutherford, en uno de sus palcos, también estaba el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, quien recibirá a 'La Roja' en La Moncloa. Al mismo tiempo, los ciudadanos empezarán a llegar al Palacio de Cibeles para tener sitio y esperar mientras escuchan conciertos gratuitos a partir de las 18:00 horas.
La rúa empezará en Moncloa tras su encuentro con Sánchez, salida planeada para las 19:00 horas y que lleguen a reunirse con los aficionados sobre las 21:00 horas. El trayecto del autobús al descubierto incluye C/Princesa – Alberto Aguilera – Carranza – Sagasta – Génova, en sentido contrario – C/Jorge Juan – C/Goya – C/Serrano – Plaza de la Independencia – Puerta de Alcalá – Alfonso XII – C/Montalbán. Por ello, también habrá varios cortes de tráfico en Cibeles, Recoletos y el paseo del Prado.
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