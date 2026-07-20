La A-5 recuperará su trazado recto en Batán el 28 de julio tras eliminarse el baipás

El Ayuntamiento de Madrid comenzará este miércoles los trabajos para recuperar el trazado original de la A-5 a la altura del enlace de Batán. La actuación permitirá retirar el desvío provisional instalado el pasado mes de septiembre y hará que, a partir del 28 de julio, el tráfico en superficie vuelva a circular en línea recta en este punto de acceso a la capital.

Las obras afectarán a un tramo de unos 350 metros, comprendido entre los puntos kilométricos 4,450 y 4,750, y obligarán a realizar cortes alternos de carril en ambos sentidos de la autovía durante las próximas noches.

Los trabajos se desarrollarán entre las 23.00 y las 6.00 horas. El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha precisado que la circulación no quedará completamente interrumpida: siempre permanecerá operativo uno de los dos carriles, tanto en sentido entrada como en sentido salida de Madrid.

El delegado del área, Borja Carabante, ha explicado que la retirada del denominado baipás de Batán es posible después de que haya concluido la excavación de los túneles en los dos sentidos de circulación. Este desvío temporal se habilitó en septiembre del año pasado para mantener la movilidad mientras avanzaban los trabajos de soterramiento.

Tres desvíos provisionales durante las obras

El Ayuntamiento construyó tres baipases junto a los enlaces de Boadilla, Los Yébenes y Batán. Estas variantes permitieron desviar los vehículos durante la demolición de los antiguos pasos inferiores y la construcción de las nuevas estructuras vinculadas al soterramiento de la A-5.

Una vez terminada la excavación del túnel, los operarios están cerrando progresivamente los tres enlaces mediante la colocación de estructuras y el relleno de tierra en los laterales y en la superficie. A medida que queden sellados, los desvíos desaparecerán y el tráfico pasará a circular por encima de los nuevos túneles. Batán será el primero de estos puntos en recuperar su configuración definitiva durante esta fase de las obras.

El siguiente enlace que se cerrará este verano será el de Los Yébenes. La restitución del trazado será provisional desde el punto de vista urbano, ya que la superficie todavía deberá acondicionarse para formar parte del futuro Paseo Verde del Suroeste.