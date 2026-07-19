Así vive Madrid la final del Mundial: el España - Argentina en las calles y las pantallas de la capital

Madrid vive una tarde de máxima expectación por la final del Mundial entre España y Argentina. Miles de aficionados se concentran en las pantallas gigantes y en los principales puntos de encuentro de la capital, desde la Plaza de Colón al Movistar Arena, además de los bares y las casas. Sigue en directo el ambiente, las incidencias, las imágenes y las reacciones que deja el partido.

La estación de Colón, cerrada La estación de Metro de Colón ha sido cerrada por petición de la Policía Municipal de Madrid ante la afluencia de gente para seguir el evento en las pantallas instaladas en la plaza madrileña. Los trenes circulan pero no realizan parada en la estación.

Andrea San Martín DJ Nano, en el evento por la final del Mundial en el Movistar Arena. / EPE La fiesta en el Movistar Arena DJ Nano enciende el Movistar Arena con una sesión cargada de energía, con brazos arriba y cánticos al unísono de 'Si te quieres divertir'. "Como si estuviéramos en Nueva York", destaca el DJ madrileño, recién aterrizado tras actuar ayer en Tomorrowland, que no ha querido perderse el ambiente del Movistar Arena apoyando a "la mejor selección del mundo".