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Así vive Madrid la final del Mundial: el España - Argentina en las calles y las pantallas de la capital

Sigue la última hora desde las pantallas gigantes, las calles y los principales puntos de la capital antes, durante y después del partido

Aficionados de la selección española en la ‘fan zone’ de la plaza de Colón antes de la final del Mundial.

Aficionados de la selección española en la ‘fan zone’ de la plaza de Colón antes de la final del Mundial. / Diego Radamés / Europa Press

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Miguel Tejerina

Andrea San Martín

Madrid

Madrid vive una tarde de máxima expectación por la final del Mundial entre España y Argentina. Miles de aficionados se concentran en las pantallas gigantes y en los principales puntos de encuentro de la capital, desde la Plaza de Colón al Movistar Arena, además de los bares y las casas. Sigue en directo el ambiente, las incidencias, las imágenes y las reacciones que deja el partido.

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