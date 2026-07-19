El rincón de Madrid donde puedes bañarte como si estuvieras en la costa: una playa con Bandera Azul a una hora de la capital

Cuando las temperaturas se disparan, encontrar un lugar en el que refrescarse se convierte en uno de los planes más buscados por quienes permanecen en Madrid durante el verano. Piscinas, zonas naturales y espacios junto al agua reciben cada jornada a cientos de personas que intentan escapar durante unas horas del calor de la ciudad.

Aunque la Comunidad de Madrid no tiene costa, algunos de sus paisajes permiten disfrutar de una jornada muy parecida a un día de playa. Arena, pinares, actividades acuáticas y amplias zonas de baño forman parte de una propuesta que cada verano atrae a familias, grupos de amigos y aficionados a los deportes náuticos.

La única playa de Madrid con Bandera Azul en 2026

La protagonista es la playa de la Virgen de la Nueva, situada en el pantano de San Juan, dentro del término municipal de San Martín de Valdeiglesias. Se trata de la única playa de la Comunidad de Madrid distinguida con Bandera Azul en 2026, un reconocimiento que valora aspectos como la calidad del agua, la seguridad, los servicios y la gestión ambiental.

España ha recibido este año un total de 677 Banderas Azules para playas, 35 más que en la edición anterior. De todas ellas, solamente una se encuentra en la Comunidad de Madrid: Virgen de la Nueva.

Este distintivo convierte al enclave en una de las principales zonas de recreo de interior de la región. La playa se encuentra rodeada de pinares y forma parte de un espacio natural protegido en el que se intenta compatibilizar la llegada de visitantes con la conservación del entorno.

La protagonista es la playa de la Virgen de la Nueva, situada en el pantano de San Juan, dentro del término municipal de San Martín de Valdeiglesias / REDES

Horario de los socorristas

La Comunidad de Madrid mantiene activo durante el verano de 2026 un dispositivo especial del SUMMA 112 para realizar tareas de vigilancia, salvamento acuático y asistencia sanitaria en el pantano. El operativo funciona los fines de semana y festivos hasta el 10 de septiembre, entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Los profesionales recomiendan bañarse siempre en áreas autorizadas, evitar los saltos desde rocas y no intentar cruzar el pantano a nado.

Dónde aparcar en Virgen de la Nueva

La playa cuenta con una zona de estacionamiento regulado junto a sus accesos. El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias dispone de una plataforma digital desde la que se puede consultar en tiempo real el número de plazas libres antes de iniciar el desplazamiento.

El aparcamiento de Virgen de la Nueva figura como una zona de pago, por lo que resulta recomendable revisar previamente la disponibilidad y las condiciones de acceso, especialmente durante los fines de semana y los días de mayor afluencia.

Playa de la Virgen de la Nueva / REDES

Actividades acuáticas

El embalse de San Juan permite compatibilizar el baño con diferentes actividades acuáticas. La normativa municipal lo identifica como el único embalse de la región en el que están autorizados tanto el baño como determinadas actividades a motor, además del piragüismo, la vela y la pesca.

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Estas prácticas deben realizarse fuera de las zonas reservadas a los bañistas y respetando el balizamiento, las distancias de seguridad y las normas establecidas por las autoridades competentes.