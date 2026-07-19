Reyes Maroto vence a Enma López en las primarias del PSOE y repetirá como candidata al Ayuntamiento de Madrid

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, repetirá como candidata del PSOE en las elecciones de la ciudad de Madrid de 2027 tras vencer este domingo en las votaciones de primarias a su portavoz adjunta, Enma López, según han apuntado a Europa Press fuentes socialistas.

La militancia apuesta así por "no empezar de cero cada cuatro años" y la continuidad del proyecto iniciado por Maroto en 2023, cuando fue candidata a la Alcaldía de Madrid tras su paso por el Gobierno de España.

Durante el proceso interno, Maroto ha contado con el respaldo visible del grueso del Grupo Municipal y de cargos socialistas como la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, que compartió en redes sociales su aval a la candidatura de Maroto.

También el secretario general del PSOE-M, Óscar López, apeló a Maroto durante la recogida de avales para lograr el cambio político en Madrid en 2027, aunque no se decantó formalmente por ninguna de las dos candidatas en la capital.

Desde que arrancaron estas primarias, Maroto ha basado su candidatura en la continuidad, el trabajo realizado en barrios y agrupaciones y su compromiso de quedarse en Madrid. "Mi sitio está en Madrid", ha repetido en distintos momentos de la campaña, en la que ha reivindicado que cumple la "palabra dada" a la militancia y a los madrileños para liderar una alternativa al Gobierno de Almeida.

La socialista ha defendido durante el proceso interno que Madrid "no se gana partiendo de cero cada cuatro años" y ha pedido a la militancia seguir construyendo un proyecto con "compromiso, constancia y confianza". También ha situado como objetivo que el PSOE salga "a ganar" en 2027.

Maroto llegó a la fase final de las primarias tras recabar 1.376 avales aprobados, frente a los 1.028 válidos presentados por Enma López. La portavoz socialista presentó esos apoyos como un respaldo de la militancia a un proyecto "de equipo", "con raíces" y preparado para ganar la capital.

La pugna con López

La campaña interna ha estado marcada por la tensión entre las dos candidatas. Maroto reprochó a López las formas elegidas para anunciar su candidatura, días antes del Debate sobre el Estado de la Ciudad y en vísperas de un Comité Federal del PSOE, y llegó a señalar una "falta de lealtad" hacia ella, hacia el proyecto, hacia el PSOE e incluso hacia el secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Maroto sostuvo durante la campaña que López formaba parte del proyecto municipal socialista y que algunos de sus mensajes sorprendían porque ella misma había participado en la construcción de esa alternativa desde el grupo municipal. También contrapuso su proyecto "de equipo" al "proyecto individual" que, a su juicio, representaba la candidatura de López.

Durante el debate de primarias, celebrado el jueves, ambas evitaron entrar al choque directo y se limitaron a presentar propuestas. Maroto reivindicó no "empezar de cero cada cuatro años" y López llamó a no "resignarse" a ser tercera fuerza.

Vivienda, barrios y "ganar Madrid"

Durante el cara a cara, Maroto ha situado la vivienda como "punta de lanza" de su proyecto. Durante el debate defendió "expulsar" a los 'Airbnb' de Madrid, poner tope a los alquileres con la Ley de Vivienda y blindar el suelo público para que no se venda "ni un metro cuadrado" y se destine a vivienda pública asequible.

También ha prometido la creación de un nuevo "bus de barrio" para mejorar la conexión de los distritos periféricos y que Madrid sea "una ciudad donde el tiempo no sea un privilegio". En materia de limpieza, ha cargado contra la "dejadez" del Gobierno municipal y se ha comprometido a poner en marcha un "plan de cierre" para la incineradora de Valdemingómez.

Maroto quiere que el PSOE gane Cibeles en 2027 para "convertir proyectos y sueños en realidades" de la mano de las agrupaciones, las asociaciones vecinales y los sindicatos. Durante la campaña ha insistido en que "tejer esa red de alianzas" será clave para construir una alternativa al PP.

Relación tensa con Almeida

La candidata socialista afronta ahora el reto de disputar la Alcaldía a Almeida tras un mandato marcado por una relación especialmente tensa entre el Gobierno municipal y el PSOE. El momento de mayor choque llegó en 2025, cuando Almeida anunció la ruptura de relaciones institucionales con Maroto por sus declaraciones sobre las muertes en residencias durante la pandemia.

Recientemente, el primer edil llegó a advertir a la socialista en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que no tenía garantizado "ni de lejos" ser la próxima candidata del PSOE a la Alcaldía.

El futuro de Enma López

Una de las primeras incógnitas será el encaje de Enma López tras unas primarias en las que Maroto insistió en que la pugna interna "no" debía separarlas, sino unir al PSOE para salir "con más fuerzas y más ganas" hacia 2027.

En una entrevista con '20 Minutos', Maroto aseguró que López tendrá sitio en su equipo si gana las primarias. "Ella va a tener su sitio conmigo como yo sé que lo voy a tener con ella, así me lo ha trasladado. Hacemos un buen equipo y yo quiero seguir liderando este proyecto con los mejores. Un buen equipo del que quiero ser entrenadora", afirmó.

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Con el resultado de este domingo, Maroto queda ratificada como candidata socialista a la Alcaldía de Madrid para 2027 y afronta ahora el reto de cerrar filas en el grupo municipal y preparar al PSOE en la carrera para disputar Cibeles a Almeida.