El PP pide la dimisión de Mercedes González por intentar "dinamitar" el Dos de Mayo: "Es imperdonable y repugnante"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha reclamado este domingo la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por intentar "dinamitar" los actos institucionales del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid, un asunto que ha calificado de "imperdonable" y "repugnante", al tiempo que ha exigido que pida perdón.

"Es imperdonable y una vergüenza lo que hemos sabido y cómo pretendían dinamitarlas por el simple hecho de que la presidenta Ayuso, con una mayoría absolutísima, sea quien diseña las políticas de la región. Es imperdonable y repugnante porque la Guardia Civil está y ha estado siempre al servicio de los españoles y González debería pedir perdón y dejar su puesto", ha asegurado en declaraciones a los medios Jaime de los Santos tras visitar el nuevo ámbito Mahou-Calderón en Madrid.

Las declaraciones de De los Santos se producen después de la información publicada por el diario 'ABC' esta semana en la que se denunciaba que la cúpula de la Guardia Civil "coaccionó" a un general para boicotear los actos institucionales del Dos de Mayo y "plantar al Gobierno regional ausentándose del mismo.

En este sentido, el diputado popular ha reivindicado el significado histórico del Dos de Mayo y ha apostillado que, igual que entonces "el pueblo de Madrid dijo basta ya", ahora también hay que decir "basta ya" a la corrupción y a quienes intentan "dinamitar la convivencia".

Durante su comparecencia, De los Santos también ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de liderar "el peor Gobierno" de los casi 50 años de democracia, un Ejecutivo "asolado por la corrupción". "Buscamos hacer las cosas lo mejor posible para que nuestro país sea cada día mejor, incluso a pesar del peor Gobierno que ha tenido España, asolado por la corrupción en todos los sentidos, con un ex ministro y hombre fuerte (Ábalos) con una condena firme de 24 años por unanimidad que ha dictado el Tribunal Supremo", ha afirmado.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de intentar "erosionar" al Poder Judicial y ha instado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a respetar "uno de los tres pilares fundamentales sobre los que se sostiene cualquier democracia". "Los jueces están haciendo su trabajo haciendo cumplir la ley", ha defendido.

De los Santos también se ha referido a las causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno y ha cargado contra Begoña Gómez, de quien ha dicho que deberá responder ante la Justicia. "Ser la esposa de un presidente del gobierno no te convierte en nada, pero mucho menos en alguien que se aprovecha de lo que significa vivir en la Moncloa para saquearlo todo", ha criticado.

El diputado del PP ha vuelto a reclamar la convocatoria de elecciones generales al considerar que es el momento de "dar la palabra a los ciudadanos" para que Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa y, según ha dicho, "recupere" las instituciones y vuelva a situar "a los ciudadanos por delante de cualquier cosa".

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Por último, ha aprovechado su intervención para desear la victoria de la selección española en la final del Mundial y cargar contra Sánchez. "En el partido de esta noche va a ganar España porque que Pedro Sánchez siga empeñado en esto de que gane el mejor, nos demuestra hasta qué punto es un melifluo insoportable", ha sentenciado.

Fuente: El Periódico