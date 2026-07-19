Dónde tomar algo antes del partido en Madrid: los mejores bares para hacer previa y ver la final del Mundial 2026

Madrid no va a esperar al pitido inicial para empezar a jugar la final. Con España a las puertas de una noche histórica frente a Argentina, la previa se convierte casi en otro partido: quedar pronto, encontrar sitio, pedir la primera ronda, picar algo y decidir si moverse a una pantalla gigante o quedarse a verlo allí mismo. Porque en la capital hay muchas formas de vivir una final: con Mahou fría en una barra castiza, con tacos y margaritas, con un Aperol Spritz en Plaza Santa Ana, entre bufandas madridistas, en un pub irlandés, en una terraza de barrio o incluso alrededor de una parrilla privada.

Para quienes buscan dónde ver el partido en Madrid, dónde hacer la previa de la final o qué bares tienen mejor ambiente futbolero, estas son algunas direcciones para reunir al grupo, calentar motores y alargar la noche con la emoción del Mundial.

El Madrileño: barra castiza, Mahou fría y ambiente junto al Bernabéu

En el entorno del Bernabéu, El Madrileño juega en casa. La nueva cervecería de Nacho Horcajada, en Paseo de la Habana, 13, nace con vocación de barrio, barra viva y terraza todo el año. Su fórmula es directa: cerveza bien tirada, producto reconocible, raciones para compartir y cero fuegos artificiales.

"No queremos ser una moda", resume Horcajada, que reivindica la cervecería de siempre en una zona marcada por los partidos, los conciertos y el movimiento del estadio. La carta mira al aperitivo madrileño: gildas, ensaladilla, conservas, chacinas y bocados pensados para compartir. La cerveza, como manda el nombre, es Mahou. "Mahou forma parte del ADN de Madrid", defiende el empresario.

El mural de El Madrileño, firmado por el artista plástico madrileño Diego Quejido, reúne referencias castizas como la Puerta de Alcalá, Gran Vía, Las Ventas y el Oso y el Madroño. / Cedida

El local también presume de identidad visual propia, con un mural del artista plástico madrileño Diego Quejido lleno de guiños a la ciudad, de la Puerta de Alcalá a Las Ventas, pasando por Gran Vía y el Oso y el Madroño. Una opción perfecta para quienes buscan una previa castiza, especialmente si quieren moverse por la zona norte de Madrid antes del partido.

Salite: previa animada en Juan Bravo

En calle Juan Bravo, 25, Salite es una opción para quienes quieren empezar la noche con tapeo, raciones y buen ambiente en el barrio de Salamanca. El local, perteneciente a Grupo Vespok, destaca por su atmósfera alegre, acogedora y con ese punto de jaleo que funciona especialmente bien para una previa larga.

Su propuesta se apoya en platos para compartir, conservas, encurtidos y una de esas tartas de queso que justifican quedarse un rato más. Es un plan más gastronómico que puramente futbolero, ideal para grupos que buscan cenar o tomar algo antes del partido y prolongar la velada con copas.

SportBar: el templo futbolero de Villaviciosa de Odón

Para quienes viven el fútbol como religión, SportBar, en Villaviciosa de Odón, es una de las opciones más llamativas de la Comunidad de Madrid. No solo por su ambiente deportivo, sino porque su barra tiene forma del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí el fútbol no es decoración: es el centro del concepto.

Ambiente en SportBar Villaviciosa de Odón. / EPE

"El fútbol es el idioma común en Villaviciosa de Odón. Apostar por él ha sido un acierto porque nos ha ayudado a crecer y a diferenciarnos desde el primer día", explica Verónica Álvarez, gerente del local. La apuesta podía parecer arriesgada, pero terminó siendo su principal fortaleza: conectar con la pasión futbolera y madridista del municipio.

La carta también juega el partido. Sus bocatas XXL llevan nombres de leyendas blancas como Zidane, Raúl, Roberto Carlos, Casillas o Di Stéfano. Entre los favoritos aparece el Juanito, de calamares fritos con alioli. La cerveza, presumen desde el local, se sirve "a menos seis grados". Además, SportBar organiza retransmisiones, eventos, cumpleaños, torneos de mus y planes tematizados, lo que lo convierte en un punto de encuentro natural para ver la final con ambiente de grada.

Mamazzita: tacos, margaritas y pantalla gigante en Castellana

Para quienes quieren ver el partido sin renunciar a una experiencia gastronómica potente, Mamazzita, en Paseo de la Castellana, ha preparado una propuesta pensada para seguir la competición con sabor mexicano. El restaurante del grupo RosaNegra retransmite los encuentros en pantalla gigante y convierte el fútbol en una excusa para compartir tacos, ceviches y margaritas.

Durante el campeonato, los clientes pueden seguir los partidos mientras prueban clásicos de la cocina mexicana como guacamole tradicional, tacos artesanales, ceviches frescos y cócteles inspirados en los sabores de México. Además, durante las retransmisiones, el local ofrece una promoción especial: con la consumición de una selección de cócteles y bebidas alcohólicas, los clientes reciben un taco de cortesía para acompañar el encuentro.

The Irish Rover: clásico deportivo en avenida de Brasil

Si hay un tipo de bar que nunca falla para ver fútbol, ese es el pub irlandés. The Irish Rover, en el número 7 de la avenida de Brasil, en Tetuán, es uno de los clásicos madrileños para reunirse en torno a una pantalla, pedir pintas y vivir el partido con ambiente internacional.

Cuenta con carta variada, precios ajustados y espacio suficiente para grupos grandes. Es una opción cómoda tanto para ir acompañado como para quienes buscan sumarse al ambiente del partido sin demasiada planificación. Su punto fuerte es precisamente ese: fútbol, cerveza y una atmósfera deportiva muy reconocible.

MalaFlama: parrilla privada y partido en Valdebebas

En Valdebebas, MalaFlama propone uno de los planes más diferentes para ver un partido con amigos: salas privadas con parrillas profesionales y proyector individual. El local, ubicado en calle Fernando Higueras, 19, reinventa la experiencia de la barbacoa en la ciudad con un formato participativo: el grupo elige la carne, la cocina a su gusto y comparte la mesa sin preocuparse por la logística.

Cuenta con cinco salas privadas, cada una con capacidad para diez personas e interconectables para grupos más grandes. La propuesta gira en torno a carnes premium de origen nacional, aperitivos gourmet, quesos, embutidos, conservas artesanas y una bodega con más de 50 referencias de vinos. Es el plan ideal para quienes quieren convertir la final en una celebración más íntima: una barbacoa con amigos, vino, carne, sobremesa y partido en pantalla privada.

MalaFlama: parrilla privada y partido en Valdebebas. / Cedida

Fratina Sport Bar: plan universitario en Chamberí

En Guzmán el Bueno, 56, Fratina Sport Bar funciona especialmente bien para un público joven y universitario. Es una opción más sencilla, pero efectiva, para quienes quieren picar algo durante el partido o cenar sin complicarse demasiado.

Su carta incluye entrantes para compartir, hamburguesas, cachopos y comida argentina, un guiño más que oportuno si la final enfrenta a España y Argentina. Por ubicación, ambiente y tipo de propuesta, es una buena alternativa para ver el encuentro en Chamberí con un plan informal y de grupo.

James Joyce Irish Pub: pantallas, terraza y fútbol en Alcalá

Otro clásico irlandés para seguir el partido en Madrid es James Joyce Irish Pub, en la calle de Alcalá, 59, junto al barrio de Salamanca. Su gran baza son las pantallas y proyectores, que permiten ver el encuentro tanto en interior como en terraza.

La carta es sencilla y pensada para acompañar la cerveza, con precios similares a los de otros pubs deportivos. Para cenar durante el partido, el gasto suele moverse entre los 10 y los 20 euros por persona. Es una buena opción para quienes buscan una ubicación céntrica, ambiente futbolero y pantalla asegurada.

James Joyce Irish Pub. / Cedida

Bálamo: pantalla gigante, marisco y comodidad en Alcorcón

En Alcorcón, Bálamo ofrece una forma distinta de vivir el Mundial: con pantalla gigante, mucho espacio y una propuesta gastronómica basada en producto mediterráneo. El restaurante, con más de 5.000 metros cuadrados dedicados a la gastronomía y el ocio, se ha convertido durante el campeonato en punto de encuentro para quienes quieren ver el fútbol sin aglomeraciones.

Aquí el partido se acompaña de marisco, pescado fresco, vinos o cerveza bien fría. "El fútbol tiene la capacidad de reunir a las personas alrededor de una misma emoción. Bálamo es uno de esos lugares donde celebrar cada gol, cada victoria y cada momento memorable de este Mundial", señalan desde el restaurante. Es una opción especialmente interesante para familias, grupos grandes o quienes prefieren ver la final con comodidad, sentados y con una mesa amplia por delante.

Arkose: final en pantalla, cerveza artesanal y ambiente fresco

Arkose, referente de la escalada indoor en Madrid, también se suma a la final del Mundial con una retransmisión especial en sus centros de Carabanchel y Cuatro Caminos. La propuesta está abierta tanto a su comunidad habitual como a quienes quieran descubrir un espacio diferente para ver el partido.

La entrada será libre hasta completar aforo y los asistentes podrán disfrutar de la cantina, con opciones para picar como bocadillos, tortilla y empanadas argentinas, además de bebidas y cerveza artesanal. Una alternativa distinta para quienes buscan un entorno cómodo, fresco y menos convencional que el bar deportivo de siempre.

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02/04/2022 Varias personas sentadas en una terraza, en uno de los bares que participan en ‘Artesana Week Lavapiés’, en la calle Argumosa, a 2 de abril de 2022, en Madrid (España). En la VII edición de la feria de la cerveza artesana, de este barrio del centro de Madrid, colaboran 18 productores y se podrán degustar hasta 400 tipos de cervezas artesanas, en 17 locales distintos, por un precio universal de 2,50 euros la media pinta de barril. SALUD Ricardo Rubio - Europa Press / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

La final del Mundial no se juega solo en el estadio. También se juega en las barras, en las terrazas, en los pubs, en las pantallas gigantes, en los barrios y en los grupos de amigos que llevan días organizando dónde verla. La clave, eso sí, será llegar pronto, reservar siempre que sea posible y elegir bien el refugio para escapar del calor abrasador que estos días aprieta en las calles de Madrid: una barra con cañas y raciones, una mesa con tacos y margaritas, una pantalla gigante con marisco, bocatas XXL, cerveza artesanal o carne a la brasa. Porque una final así también se juega buscando sombra, aire acondicionado y un buen sitio donde alargar la previa.