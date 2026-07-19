Una deflagración por un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia deja grave a una mujer de 80 años en El Molar

Una mujer de 80 años ha resultado herida de gravedad tras sufrir una deflagración al encender un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia en una vivienda de El Molar (Madrid), según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Una deflagración al encender un cigarrillo

El suceso ocurrió a las 23.06 horas de este sábado en la calle Prado Redondo, en el municipio madrileño de El Molar. La víctima es una mujer de 80 años que respiraba con la ayuda de una botella de oxígeno.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, al parecer la mujer encendió un cigarrillo, lo que provocó una deflagración que le causó quemaduras en la cara.

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A la llegada de los sanitarios, el equipo médico del SUMMA 112 inició tratamiento con oxigenoterapia, estabilizó a la paciente en el lugar y, posteriormente, la trasladó con pronóstico grave al Hospital Universitario La Paz.