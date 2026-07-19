VIOLENCIA MACHISTA
Muere la mujer a la que prendieron fuego dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva
La víctima, de 30 años, llevaba ingresada desde febrero en La Paz con quemaduras en el 50% del cuerpo; su pareja y los dos presuntos autores materiales permanecen en prisión provisional
EFE
La mujer de 30 años que permanecía ingresada desde febrero con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo falleció ayer sábado por las heridas sufridas en el ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva (Madrid), han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno.
Al confirmarse el fallecimiento de la joven, que fue víctima de un ataque ordenado por su pareja, el número de mujeres asesinadas en 2026 por violencia machista asciende a 29, el tercero en la Comunidad de Madrid, y a 1.370 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.
El suceso tuvo lugar el pasado 2 de febrero, cuando la mujer fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio; posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo.
El pasado 23 de marzo, la Guardia Civil detuvo a tres personas relacionadas con el suceso: el marido de la mujer, como presunto inductor de la agresión, y otros dos hombres como autores materiales de la misma.
La mujer permanecía ingresada desde entonces en el hospital de La Paz, donde finalmente falleció ayer sábado.
Los tres detenidos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de homicidio en grado de tentativa.
Atención a las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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