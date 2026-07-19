Muere la mujer a la que prendieron fuego dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva

La mujer de 30 años que permanecía ingresada desde febrero con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo falleció ayer sábado por las heridas sufridas en el ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva (Madrid), han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno.

Al confirmarse el fallecimiento de la joven, que fue víctima de un ataque ordenado por su pareja, el número de mujeres asesinadas en 2026 por violencia machista asciende a 29, el tercero en la Comunidad de Madrid, y a 1.370 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El suceso tuvo lugar el pasado 2 de febrero, cuando la mujer fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio; posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo.

El pasado 23 de marzo, la Guardia Civil detuvo a tres personas relacionadas con el suceso: el marido de la mujer, como presunto inductor de la agresión, y otros dos hombres como autores materiales de la misma.

La mujer permanecía ingresada desde entonces en el hospital de La Paz, donde finalmente falleció ayer sábado.

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Los tres detenidos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de homicidio en grado de tentativa.