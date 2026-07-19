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SUCESO EN MADRID

Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la M-604, en Rascafría

El accidente se ha producido a la altura del kilómetro 26 y la Guardia Civil investiga las circunstancias del siniestro

Imagen de archivo. Muere un motorista de 50 años tras salirse de la carretera en Rascafría.

Imagen de archivo. Muere un motorista de 50 años tras salirse de la carretera en Rascafría. / Emergencias 112 Madrid

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Gloria Barrios

Madrid

Un motorista de 50 años ha fallecido tras sufrir una salida de vía cuando circulaba por la carretera M-604, a la altura del kilómetro 26, en el municipio madrileño de Rascafría.

El conductor perdió el control de la motocicleta por causas que se encuentran bajo investigación y terminó saliéndose de la carretera. Como consecuencia del accidente, sufrió un politraumatismo.

Emergencias 112 ha explicado que por causas que se investigan ha perdido el control de la moto y ha terminado saliéndose de la vía. "Presentaba un politraumatismo".

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron los servicios de emergencia, aunque el equipo médico del SUMMA 112 únicamente pudo confirmar la muerte del motorista.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

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