El pueblo a menos de un hora de Madrid que viaja a la Edad Media durante tres días: mercado, antorchas y conciertos

El verano convierte muchos pueblos históricos de Madrid en escenarios al aire libre donde el patrimonio, la música y las tradiciones recuperan todo su protagonismo. Mercados de artesanía, recreaciones históricas y espectáculos callejeros se mezclan con plazas porticadas, calles empedradas y edificios centenarios para ofrecer una forma diferente de descubrir el territorio.

Entre esas citas destaca un pueblo ubicado en Castilla y León, específicamente en Segovia, que cada año transforma su casco histórico para recrear el ambiente de la Edad Media. Durante varios días, vecinos y visitantes comparten una programación pensada para todos los públicos, con propuestas culturales, gastronomía popular y actividades familiares.

Entre esas citas destaca un pueblo ubicado en Castilla y León, específicamente en Segovia / REDES

El pueblo de Segovia que viaja a la Edad Media durante tres días

Durante tres días, las calles de Ayllón cambiarán de aspecto para recuperar la atmósfera, los oficios y las tradiciones de la Edad Media. La villa segoviana celebrará una nueva edición de Ayllón Medieval, una de sus citas culturales y festivas más esperadas del verano.

El programa reunirá conciertos, representaciones teatrales, animación callejera, talleres infantiles, juegos y degustaciones populares. Una propuesta para todos los públicos que también permitirá descubrir el patrimonio histórico y arquitectónico de uno de los municipios más singulares de Segovia.

Durante tres días, las calles de Ayllón cambiarán de aspecto para recuperar la atmósfera, los oficios y las tradiciones de la Edad Media / REDES

¿Cuándo se celebra Ayllón Medieval 2026?

La XXVIII edición de Ayllón Medieval tendrá lugar entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio. Durante el fin de semana, el casco histórico se convertirá en un escenario inspirado en siglos pasados, con puestos de artesanía, demostraciones de antiguos oficios, músicos, actores y personajes recorriendo las calles del municipio. La programación está diseñada para atraer tanto a familias como a visitantes interesados en la historia, la cultura popular y las fiestas tradicionales.

La XXVIII edición de Ayllón Medieval tendrá lugar entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio / AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN

Talleres infantiles, teatro y conciertos

El grueso de la programación comenzará el sábado 25 de julio a las 11.30 horas, con la participación del grupo de Añafileros y Atabaleros de la Guardia de Ayllón, animación callejera y la música tradicional de los dulzaineros Hermanos Ramos.

A partir de las 12.00 horas abrirá sus puertas el mercado medieval, donde los visitantes podrán recorrer puestos y contemplar demostraciones de oficios y labores en directo. El ambiente se extenderá por las principales calles y plazas de la localidad, integrándose en el conjunto histórico de Ayllón.

La programación del sábado incluirá actividades dirigidas a públicos de todas las edades. Entre las propuestas previstas se encuentran: talleres y espectáculos infantiles, microescenas teatrales., conciertos y música en directo, animación por las calles del municipio, demostraciones de oficios tradicionales y juegos y actividades populares.

Uno de los momentos más destacados será el despliegue del Gran Séquito, que recorrerá la villa con personajes, músicos y artistas para reforzar la ambientación histórica.

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Un gran reparto de paella, cerdo al pincho y sopilla del esquilador

La gastronomía también ocupará un lugar importante durante Ayllón Medieval. El sábado se celebrará una paella popular y habrá reparto de cerdo al pincho. Por la noche llegará uno de los actos más emblemáticos de la celebración: el encendido de antorchas. Tras este momento, tendrá lugar un canto colectivo y el tradicional reparto de sopilla del esquilador.