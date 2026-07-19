Madrid se vuelca con la final del Mundial: estos son los municipios que instalarán pantallas gigantes para ver a España

La Comunidad de Madrid se prepara para vivir este domingo una auténtica fiesta del fútbol con motivo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que arrancará a las 21:00 horas. Tras el pase de la selección española a la final después de imponerse a Francia en semifinales, numerosos municipios han confirmado la instalación de pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir el partido en espacios públicos.

La iniciativa, difundida por la Dirección General de la Juventud, se extenderá por toda la región y contará con actividades de animación antes del comienzo del encuentro.

La capital contará con tres grandes espacios

Madrid será el principal punto de reunión para los seguidores de la selección. El Ayuntamiento instalará dos pantallas gigantes en la plaza de Colón y activará un dispositivo especial de movilidad que implicará cortes de tráfico desde primera hora de la tarde en Colón, Serrano, Génova y el paseo de la Castellana.

Además, el partido también podrá seguirse desde la pantalla instalada en Puente del Rey, que ya ha acogido los últimos encuentros de España durante el torneo.

El Movistar Arena será otro de los escenarios destacados. Las 15.000 entradas gratuitas para asistir a la retransmisión se agotaron apenas una hora y media después de ponerse a disposición del público.

Pantallas gigantes en el sur de la Comunidad

El sur de la región concentrará buena parte de la oferta para seguir la final.

En Alcorcón, el auditorio Paco de Lucía del Recinto Ferial abrirá sus puertas desde las 19.30 horas con música a cargo de los DJ de 'Picanteo' y una barra de comida y bebida organizada por la Asociación de Clubes Deportivos de Alcorcón (ACDA).

En Fuenlabrada, la Plaza de la Constitución acogerá la retransmisión con animación musical desde las 19.30 horas, mientras que Móstoles reunirá a los aficionados en el Parque Finca Liana, donde la música comenzará a las 20.00 horas.

También habrá pantallas gigantes en Leganés, Parla, Pinto y Arroyomolinos. En Getafe, el parque comercial Nassica instalará una pantalla en su plaza central y ofrecerá música desde las 19.30 horas.

Alcalá de Henares y el Corredor del Henares

En el este de la región, Alcalá de Henares instalará su pantalla gigante junto a la Capilla del Oidor, en la Plaza de Cervantes, donde también se han programado actuaciones musicales y animación previa.

En Arganda del Rey volverá a habilitarse la pantalla de la Plaza de la Constitución, mientras que el Corredor del Henares contará también con espacios para seguir el encuentro en Coslada, San Fernando de Henares y el centro comercial Oasiz, en Torrejón de Ardoz.

Norte, oeste y Sierra también se suman

En el norte de la Comunidad habrá pantallas gigantes en San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Alcobendas, Tres Cantos y Manzanares el Real.

En Colmenar Viejo, la Plaza de Toros acogerá la retransmisión con entrada gratuita hasta completar aforo y contará además con animación musical, barra de bebidas y food trucks.

En el oeste, Pozuelo de Alarcón proyectará la final en el Parque Prados de Torrejón, dentro de la programación de las Fiestas del Carmen del barrio de la Estación. Por su parte, Las Rozas instalará una pantalla en la Plaza de España y habilitará otra opción en el auditorio de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con capacidad para 300 personas y acceso hasta completar aforo.

En la Sierra, Collado Villalba trasladará la pantalla gigante a la plaza de Los Belgas, mientras que Moralzarzal abrirá su Plaza de Toros desde las 20.00 horas. También contarán con retransmisión Alpedrete, Galapagar, El Escorial y Cercedilla.

Cine Yelmo y Parque Warner también emitirán la final

Más allá de los espacios municipales, Cine Yelmo proyectará la final del Mundial en todos sus cines. Las entradas pueden adquirirse a través de la web y la aplicación de la cadena, con diferentes modalidades según el tipo de sala. En los cines tradicionales y Premium, el precio del paquete que incluye entrada, palomitas y refresco será de 8,30 euros.

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Asimismo, Parque Warner, en San Martín de la Vega, instalará una pantalla gigante en su plaza central para que los visitantes puedan seguir el encuentro en un ambiente familiar.