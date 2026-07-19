SUCESO EN MADRID
Detenida una mujer por estafar y hurtar a personas mayores en Colmenar Viejo
La Guardia Civil le atribuye cinco delitos, entre ellos hurtos y estafas bancarias, y señala que algunas de las víctimas presentaban trastornos cognitivos
La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 39 años acusada de robar presuntamente a personas mayores después de ganarse su confianza en las inmediaciones de centros de mayores de Colmenar Viejo. Los agentes le atribuyen cinco delitos —tres de hurto y dos de estafa bancaria— y destacan que algunas de las víctimas sufrían trastornos cognitivos.
La investigación comenzó tras la denuncia de un anciano
Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició la pasada primavera después de que un anciano denunciara que una mujer se había ganado su confianza y le había sustraído diversos efectos personales, entre ellos su tarjeta de crédito.
Posteriormente, la sospechosa realizó varias operaciones con la tarjeta en cajeros automáticos y establecimientos de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la información facilitada por la Benemérita.
Las pesquisas permitieron obtener las características físicas de la presunta autora y detectar la existencia de otras víctimas que habrían sufrido actuaciones similares.
Detenida cuando ofrecía acompañar a ancianos a sus domicilios
La detención se produjo a finales del pasado mes de junio, después de que la Guardia Civil recibiera un aviso sobre una mujer que, en un centro de mayores, se estaba ofreciendo para acompañar a personas de edad avanzada hasta sus domicilios.
La arrestada fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente en Colmenar Viejo. La Guardia Civil ha señalado que a la mujer, de 39 años, le constan antecedentes por hechos similares cometidos en municipios de Madrid, así como en las provincias de Burgos, Zaragoza y Asturias.
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