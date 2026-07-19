Madrid impulsa la modernización de pymes con 15,2 millones en proyectos de inteligencia artificial y 'blockchain'

La Comunidad de Madrid ha invertido 15,2 millones de euros en los dos últimos años para financiar 132 proyectos de inteligencia artificial (IA), blockchain e innovación tecnológica dirigidos a modernizar las pequeñas y medianas empresas de la región. A esta partida se añaden otros 7 millones destinados a programas de capacitación digital para ciudadanos, entidades deportivas y colectivos vulnerables.

Más de un centenar de proyectos para acelerar la transformación digital

La Comunidad de Madrid ha invertido durante los dos últimos años 15,2 millones de euros en el desarrollo de 132 proyectos de inteligencia artificial y tecnologías avanzadas con el objetivo de impulsar la modernización de las pequeñas y medianas empresas de la región.

Del total de iniciativas financiadas por la Consejería de Digitalización, 85 corresponden a casos de uso de inteligencia artificial, 20 están basadas en tecnología blockchain —un sistema de registro compartido que permite almacenar información de forma segura— y otras 27 se centran en proyectos de innovación destinados a favorecer el crecimiento empresarial mediante la incorporación de herramientas digitales adaptadas a distintos sectores productivos.

Las ayudas han permitido a startups y empresas consolidadas cubrir hasta el 60% de la inversión realizada en sus proyectos tecnológicos, favoreciendo la implantación de soluciones innovadoras orientadas a mejorar la productividad, automatizar procesos y reforzar la competitividad.

Soluciones de IA para optimizar la logística

Entre los proyectos respaldados figura el desarrollado por la consultora tecnológica madrileña OpenSistemas, que ha diseñado una solución basada en inteligencia artificial para optimizar la gestión logística de empresas industriales.

El sistema analiza imágenes en movimiento, genera información operativa en tiempo real y facilita la toma de decisiones relacionadas con inventarios, transporte y gestión de cargas. Según los datos facilitados por la compañía, la herramienta permite reducir un 40% los errores humanos y alcanzar un ahorro de hasta 700.000 euros anuales en costes operativos.

Siete millones para formación digital

A esta inversión se suman otros 7 millones de euros destinados a programas de formación tecnológica impulsados por el Ejecutivo autonómico. Una parte de estos fondos ha permitido financiar 156 proyectos promovidos por agrupaciones deportivas madrileñas con el objetivo de favorecer su modernización mediante el uso de nuevas tecnologías. Estas actuaciones se han traducido en más de 40.000 cursos impartidos a deportistas, entrenadores y gestores de clubes a través de la plataforma Madrid Aula Digital, que acumula un total de 150.000 clases.

Además, el Gobierno regional ha destinado 5,1 millones de euros a 58 entidades del tercer sector para desarrollar programas de capacitación tecnológica dirigidos a colectivos vulnerables, con el propósito de mejorar sus oportunidades de inserción laboral y facilitar su participación en la sociedad digital.

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Con estas actuaciones, la Comunidad de Madrid busca reforzar la adopción de tecnologías avanzadas en el tejido empresarial y mejorar las competencias digitales de ciudadanos y organizaciones para adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado.