MUNDIAL
Fresno de Torote instalará una pantalla gigante para ver la final del Mundial entre España y Argentina
El Parque de La Reguerilla acogerá este domingo la retransmisión del partido, con música en directo desde las 20:00 horas
El Parque de La Reguerilla se convertirá este domingo en el punto de encuentro de los vecinos de Fresno de Torote para seguir la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.
Según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, la cita comenzará a las 20:00 horas con música en directo a cargo de un DJ, como previa a un encuentro que arrancará a las 21:00 horas y que "reunirá a familias y amigos para compartir la emoción de una noche que puede convertirse en histórica".
El Consistorio ha animado a los vecinos a acudir al parque para apoyar a la selección española y vivir el partido en compañía. La convocatoria busca convertir la final en una jornada de convivencia y participación para todo el municipio.
Desde el Ayuntamiento se ha invitado a acudir con ganas de disfrutar, celebrar y "formar parte de un momento especial en el que el deporte vuelve a ser un motivo de unión y convivencia para todo el municipio".
La alcaldesa de Fresno de Torote, Ana Isabel Arias, señaló que quieren que sus vecinos tengan "la oportunidad de vivir esta final del Mundial juntos, en el pueblo, compartiendo la ilusión, la emoción y la alegría que transmite la selección".
"Invito a todos a acercarse este domingo al Parque de La Reguerilla, a disfrutar del ambiente y a animar unidos porque, si hacemos historia, será mucho más especial hacerlo todos juntos", destacó.
Pantallas gigantes en otros municipios de Madrid
Fresno de Torote se suma así a numerosos municipios de la Comunidad de Madrid que instalarán pantallas gigantes para seguir la final, entre ellos Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, Parla, Pinto, Arroyomolinos, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Alcobendas, Tres Cantos, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Collado Villalba, Moralzarzal, Alpedrete, Galapagar, El Escorial y Cercedilla. En la capital, el encuentro podrá verse en Colón, Puente del Rey y el Movistar Arena, mientras que Cine Yelmo y Parque Warner también ofrecerán la retransmisión.
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