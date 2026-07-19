Madrid y Buenos Aires, un viaje futbolístico de ida y vuelta que desemboca en la final del Mundial

Don Fútbol ha querido medir a España y Argentina en la final del Mundial 2026. Un encuentro marcado indudablemente por las enormes vinculaciones entre Madrid y Buenos Aires, dos de las capitales futbolísticas del mundo. Unidas por una misma lengua e historia, ambas ciudades han visto con sus propios ojos el nacimiento de figuras que ya son parte del relato. Dos ciudades espejo que se retroalimentan constantemente desde el plano futbolístico y que han construido una de las relaciones más estrechas. Es por ello por lo que, inmersos en la previa de ese España-Argentina que bordará una nueva estrella en el pecho de alguna de estas dos selecciones, repasamos alguno de los vínculos más notorios entre ambas capitales.

'La Saeta', el primer eslabón

Si existe una figura capaz de explicar por sí sola la relación futbolística entre Buenos Aires y Madrid, esa es Alfredo Di Stéfano. En un fútbol muy diferente al actual, sin apenas transferencias por jugadores extranjeros a causa de las restricciones de la época, la Saeta Rubia cruzó el charco para vestir el blanco del Real Madrid. Cambió para siempre la historia del club y, con ella, la del fútbol europeo, conquistando las primeras cinco Copas de Europa de forma consecutiva.

Di Stéfano nació en Buenos Aires en 1926 y dio sus primeros pasos como futbolista en River Plate, el club donde comenzó a forjar una leyenda que, paradójicamente, alcanzaría su máxima dimensión a miles de kilómetros de su ciudad natal. Tras un breve paso por Millonarios de Bogotá y un polémico tira y afloja entre Barça y Real Madrid por hacerse con sus servicios, el argentino desembarcó en la capital española en 1953. Devolvió al conjunto blanco a la senda de la victoria, después de años a la espalda del eterno rival en cuanto a títulos nacionales se refiere. Después, apareció la Copa de Europa, con la que mantuvo un idilio innegable.

Con Di Stéfano sobre el césped, el Real Madrid conquistó las cinco primeras Copas de Europa de la historia (1956-1960), además de ocho títulos de Liga y una Copa Intercontinental. Su influencia trascendió los números. Revolucionó la manera de entender el juego, convirtiéndose en un futbolista total décadas antes de que ese concepto se popularizara. Su éxito abrió definitivamente las puertas del fútbol español al talento argentino. Desde entonces, generaciones de futbolistas argentinos encontraron en Madrid un destino natural para desarrollar sus carreras. Fernando Redondo, Jorge Valdano, Óscar Ruggeri, Diego Pablo Simeone, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María o, más recientemente, Julián Álvarez forman parte de una historia cuyo primer capítulo escribió Alfredo Di Stéfano.

Julián y Simeone. / EFE

Su influencia también tuvo un fuerte componente simbólico. Madrid encontró en él a uno de sus mayores iconos deportivos, mientras que Buenos Aires vio cómo uno de los suyos se convertía en una leyenda universal. Marcas de todos los ámbitos empezaron a contactar con el ‘9’ para ubicarlo como imagen en sus campañas. La admiración era total por un futbolista que dejó una huella imborrable por las calles de la capital. Su figura sigue siendo el primer gran eslabón de una cadena que, décadas después, continúa uniendo a las dos capitales futbolísticas más influyentes del mundo hispanohablante.

El día que Madrid fue Buenos Aires

Otro de los sucesos que ha entrelazado fuertemente a estas dos culturas futbolísticas es la celebración del partido de vuelta de la Final de la Copa Libertadores 2018. Pocas veces una ciudad ha acogido un acontecimiento deportivo tan ajeno y, al mismo tiempo, tan propio por la cantidad de argentinos que acoge la ciudad de Madrid durante todo el año. El 9 de diciembre de 2018, el Santiago Bernabéu dejó de ser el estadio del Real Madrid para convertirse, durante unas horas, en una extensión de Buenos Aires. River Plate y Boca Juniors disputaron allí la vuelta de la primera final de la Copa Libertadores entre ambos, un partido que debía jugarse en el Monumental pero que fue trasladado a España tras los graves incidentes sufridos en el autobús de Boca Juniors antes del encuentro. Las instituciones acordaron que Madrid ofrecía las condiciones de seguridad y organización necesarias para albergar un acontecimiento de semejante magnitud.

Durante días, el Paseo de la Castellana, la Puerta del Sol o la Plaza Mayor se tiñeron de azul y oro y de blanco y rojo. Miles de hinchas de Boca y River convivieron en la capital española, transformando Madrid en una segunda Buenos Aires. Los bares se llenaron de acentos bonaerenses, las camisetas de ambos clubes dominaron las calles y el Superclásico pasó a formar parte de la vida cotidiana de una ciudad acostumbrada a organizar grandes eventos internacionales, pero nunca uno con semejante carga emocional.

Aficionados del River Plate abarrotan la Puerta del Sol de Madrid, un día antes de la final de la Copa Libertadores que el equipo disputó en 2018 frente al Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu. / Javier Lopez / EFE

En lo futbolístico, Boca tomó ventaja gracias al tanto de Benedetto, pero River culminó una remontada para la historia con los goles de Pratto, Juan Fernando Quintero y 'Pity' Martínez para conquistar una de las Copas Libertadores más sonadas de todos los tiempos. Más allá del resultado, el Bernabéu quedó para siempre grabado en una de las páginas más trascendentes del fútbol argentino.

Ocho años después, la final del Mundial entre España y Argentina vuelve a colocar a Madrid y Buenos Aires frente al espejo. En 2018 fue el fútbol de clubes el que unió a ambas capitales; ahora es el de selecciones. Además, a día de hoy, Madrid es el hogar de buena parte de los protagonistas de la selección argentina que militan en el Atlético de Madrid, uno de los clubes con mayor vinculación al fútbol albiceleste.

Aficionados Boca Juniors y River Plate se concentran en las inmediaciones del Santiago Bernabéu donde se jugará la final de la Copa Libertadores . / Eduardo Oyana / EFE

Madrid, una segunda casa para el fútbol argentino

Si Alfredo Di Stéfano abrió el camino en la década de los cincuenta y el Superclásico de 2018 convirtió a Madrid en el escenario de la final más importante de la historia del fútbol sudamericano, la actualidad confirma que el vínculo entre ambas capitales nunca había sido tan fuerte. Buena parte de esa conexión se explica desde el Metropolitano. Desde la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo del Atlético de Madrid en diciembre de 2011, el club rojiblanco ha consolidado una identidad profundamente ligada al fútbol argentino. No solo por el carácter competitivo que el técnico bonaerense ha imprimido al equipo durante más de una década, sino también por la confianza depositada en futbolistas formados al otro lado del Atlántico.

Sergio 'Kun' Agüero, Maxi Rodríguez, Luciano Galletti, Eduardo Salvio, Ángel Correa, Rodrigo de Paul o Nahuel Molina son algunos de los nombres que han reforzado una relación que hoy vive uno de sus momentos de mayor intensidad. Pero la relación no termina en el Atlético. El Real Madrid ha mantenido durante décadas una conexión permanente con Buenos Aires. Desde Alfredo Di Stéfano hasta Jorge Valdano, Fernando Redondo, Gonzalo Higuaín o Ángel Di María, el club blanco ha encontrado en Argentina algunos de los futbolistas más influyentes de su historia reciente.

La carrera del Kun Agüero en el Atlético / .

La comunidad argentina residente en Madrid es una de las más numerosas de España y ha contribuido a trasladar parte de la cultura futbolística bonaerense a la capital. Bares donde se retransmiten los partidos de River y Boca de madrugada, peñas, restaurantes convertidos en puntos de encuentro y miles de aficionados que siguen cada jornada la Liga Profesional Argentina forman parte ya del paisaje cotidiano de la ciudad. Madrid no solo recibe futbolistas argentinos; también vive su fútbol.

Esa relación, además, ha dejado de limitarse al fútbol profesional. En Alcalá de Henares ha nacido uno de los símbolos más recientes de ese puente entre Madrid y Buenos Aires: el Club Argentino de Fútbol Madrid . Fundado en 2023 por emigrantes argentinos, el proyecto nació con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para una comunidad que no deja de crecer en España y que encuentra en el fútbol una forma de mantener vivas sus raíces. Con los hermanos de Julián Álvarez en su plantilla y la presencia habitual del delantero del Atlético de Madrid y de otros internacionales argentinos en sus partidos, el club se ha convertido en un pequeño pedazo de Buenos Aires a apenas treinta kilómetros del centro de Madrid. Bombos, mate, banderas albicelestes y cánticos convierten cada fin de semana sus encuentros en una demostración de que la pasión futbolística también ha cruzado el Atlántico.

Noticias relacionadas

Por eso, la final del Mundial entre España y Argentina adquiere un significado especial. Más allá del enfrentamiento entre dos selecciones, supone un nuevo capítulo de una historia compartida que lleva años escribiéndose. El pitido inicial del domingo será el final de un viaje de ida y vuelta de casi un siglo. Gane quien gane, la copa viajará en un avión que, metafóricamente, lleva décadas haciendo esa misma ruta de ida y vuelta.