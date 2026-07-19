Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Josep BorrellParque de la VegaPantalla ColónReyes MarotoEnma LópezEl MadrileñoPeluquería AlucheVillanueva de la CañadaCuqui Fierro
instagramlinkedin

OCIO EN MADRID

Arganda del Rey presenta los carteles taurinos de las Fiestas Patronales 2026 con la XXXVII Vid de Oro como eje central

La programación arrancará el 5 de septiembre e incluirá corridas de toros, novilladas, encierros, capeas y el XXXI Concurso de Recortes 'Memorial Goyo Sanalejo'

Arganda del Rey presenta los festejos taurinos de Fiestas Patronales 2026 tras el lleno en la pasada Vid de Oro

Arganda del Rey presenta los festejos taurinos de Fiestas Patronales 2026 tras el lleno en la pasada Vid de Oro / AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gloria Barrios

Madrid

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha presentado este fin de semana la programación taurina de las Fiestas Patronales 2026 en un acto celebrado en el Auditorio Montserrat Caballé, donde se han desvelado los carteles de la XXXVII Feria de Novilladas Vid de Oro y el resto de festejos previstos para septiembre.

Según ha informado el Consistorio, el municipio ha reivindicado el protagonismo de su feria en el circuito novilleril después del balance de la última edición de la Vid de Oro, que colgó el cartel de 'no hay billetes' en todas las jornadas y registró 18.273 espectadores, además de la venta de 1.428 abonos.

La presentación, conducida por la periodista Vanesa Santos, contó con la participación de Mauricio García 'Mauri' y Dionisio Salcedo 'Dioni', dos figuras estrechamente ligadas a la tradición taurina de la localidad.

Durante el acto, el alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, destacó la importancia de mantener esta tradición y puso en valor el legado recibido de generaciones anteriores, cuando faltan menos de dos meses para el inicio de los encierros.

Programa de festejos

La programación comenzará el sábado 5 de septiembre con una corrida de toros de Antonio Palla y Albarreal. A partir de esa fecha se sucederán corridas, novilladas, encierros, capeas y el XXXI Concurso de Recortes 'Memorial Goyo Sanalejo'.

La XXXVII Feria de Novilladas Vid de Oro se celebrará entre el 7 y el 11 de septiembre. Se lidiarán reses de Toros de Brazuelas, Los Maños, Valdefresno, Baltasar Ibán y El Retamar para los novilleros Mario Vilau, Ruiz de Velasco y Samuel Castrejón; Víctor Barroso, Tomás González y López Ortega; Gonzalo Capdevila, El Mene y Martín Morilla; Jesús Romero, Víctor y Rafael de la Cueva; y Joel Ramírez, Sergio Rollón e Ignacio Garibay.

Noticias relacionadas

El ciclo taurino continuará el lunes 14 de septiembre con una novillada de Concha y Sierra para López Peregrino, Jorge Hurtado y Manuel Quintana. La programación concluirá el martes 15 de septiembre con la final de la Vid de Plata, en la que se lidiarán reses de Cerrolongo y Víctor Huertas para Francisco Benito, Manuel León y Armando Rojo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque de la Vega y sus quioscos esperan volver a ser el gran salón de Toledo: 'el recibimiento ha sido maravilloso
  2. La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí
  3. Madrid recupera un tesoro renacentista: así es el patio con cuatro estanques y grandes recuadros ajardinados que abrirá sus puertas al público por primera vez
  4. Ortega y Gasset y su famosa reflexión sobre Madrid: 'La gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”
  5. Josep Borrell: 'Hay que cambiar el relato y lograr que un número suficiente de catalanes entienda que ser parte de España no es un saqueo
  6. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  7. El delegado del Gobierno en Madrid acusa a Almeida de 'improvisar' por la pantalla en Colón: 'Que haga su trabajo
  8. Así ha sido la evolución del Parque de la Vega: 153 años de reocrrido a través de sus quioscos

Arganda del Rey presenta los carteles taurinos de las Fiestas Patronales 2026 con la XXXVII Vid de Oro como eje central

Arganda del Rey presenta los carteles taurinos de las Fiestas Patronales 2026 con la XXXVII Vid de Oro como eje central

Detenida una mujer por estafar y hurtar a personas mayores en Colmenar Viejo

Detenida una mujer por estafar y hurtar a personas mayores en Colmenar Viejo

Madrid se vuelca con la final del Mundial: estos son los municipios que instalarán pantallas gigantes para ver a España

Madrid se vuelca con la final del Mundial: estos son los municipios que instalarán pantallas gigantes para ver a España

Madrid afronta un domingo con cortes de tráfico por manifestaciones y la final del Mundial: calles afectadas y horarios

Madrid afronta un domingo con cortes de tráfico por manifestaciones y la final del Mundial: calles afectadas y horarios

Una deflagración por un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia deja grave a una mujer de 80 años en El Molar

Una deflagración por un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia deja grave a una mujer de 80 años en El Molar

Fresno de Torote instalará una pantalla gigante para ver la final del Mundial entre España y Argentina

Fresno de Torote instalará una pantalla gigante para ver la final del Mundial entre España y Argentina

Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la M-604, en Rascafría

Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la M-604, en Rascafría

El Madrileño, la cervecería que quiere hacer barrio junto al Bernabéu: "No queremos ser una moda"

El Madrileño, la cervecería que quiere hacer barrio junto al Bernabéu: "No queremos ser una moda"