OCIO EN MADRID
Arganda del Rey presenta los carteles taurinos de las Fiestas Patronales 2026 con la XXXVII Vid de Oro como eje central
La programación arrancará el 5 de septiembre e incluirá corridas de toros, novilladas, encierros, capeas y el XXXI Concurso de Recortes 'Memorial Goyo Sanalejo'
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha presentado este fin de semana la programación taurina de las Fiestas Patronales 2026 en un acto celebrado en el Auditorio Montserrat Caballé, donde se han desvelado los carteles de la XXXVII Feria de Novilladas Vid de Oro y el resto de festejos previstos para septiembre.
Según ha informado el Consistorio, el municipio ha reivindicado el protagonismo de su feria en el circuito novilleril después del balance de la última edición de la Vid de Oro, que colgó el cartel de 'no hay billetes' en todas las jornadas y registró 18.273 espectadores, además de la venta de 1.428 abonos.
La presentación, conducida por la periodista Vanesa Santos, contó con la participación de Mauricio García 'Mauri' y Dionisio Salcedo 'Dioni', dos figuras estrechamente ligadas a la tradición taurina de la localidad.
Durante el acto, el alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, destacó la importancia de mantener esta tradición y puso en valor el legado recibido de generaciones anteriores, cuando faltan menos de dos meses para el inicio de los encierros.
Programa de festejos
La programación comenzará el sábado 5 de septiembre con una corrida de toros de Antonio Palla y Albarreal. A partir de esa fecha se sucederán corridas, novilladas, encierros, capeas y el XXXI Concurso de Recortes 'Memorial Goyo Sanalejo'.
La XXXVII Feria de Novilladas Vid de Oro se celebrará entre el 7 y el 11 de septiembre. Se lidiarán reses de Toros de Brazuelas, Los Maños, Valdefresno, Baltasar Ibán y El Retamar para los novilleros Mario Vilau, Ruiz de Velasco y Samuel Castrejón; Víctor Barroso, Tomás González y López Ortega; Gonzalo Capdevila, El Mene y Martín Morilla; Jesús Romero, Víctor y Rafael de la Cueva; y Joel Ramírez, Sergio Rollón e Ignacio Garibay.
El ciclo taurino continuará el lunes 14 de septiembre con una novillada de Concha y Sierra para López Peregrino, Jorge Hurtado y Manuel Quintana. La programación concluirá el martes 15 de septiembre con la final de la Vid de Plata, en la que se lidiarán reses de Cerrolongo y Víctor Huertas para Francisco Benito, Manuel León y Armando Rojo.
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