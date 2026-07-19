Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Josep BorrellParque de la VegaPantalla ColónReyes MarotoEnma LópezEl MadrileñoPeluquería AlucheVillanueva de la CañadaCuqui Fierro
instagramlinkedin

MOVILIDAD

Madrid afronta un domingo con cortes de tráfico por manifestaciones y la final del Mundial: calles afectadas y horarios

Las principales incidencias se concentrarán entre las 11:15 y las 13:30 horas y entre las 19:00 y las 22:30 horas

Madrid se vuelca con la final del Mundial: estos son los municipios que instalarán pantallas gigantes para ver a España

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Austria, en el evento de la Plaza Selección en la Plaza de Colón, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Austria, que correspond

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Austria, en el evento de la Plaza Selección en la Plaza de Colón, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Austria, que correspond / Carlos Lujan / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Madrid vivirá este domingo una jornada marcada por las restricciones de tráfico debido a varias manifestaciones y al dispositivo especial previsto para la retransmisión de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en la plaza de Colón. El Ayuntamiento recomienda evitar los desplazamientos en vehículo privado por las zonas afectadas y optar por el transporte público.

Plaza Selección en la Plaza de Colón de Madrid

Plaza Selección en la Plaza de Colón de Madrid / RFEF

Manifestaciones con cortes en el centro de Madrid

La primera franja de incidencias tendrá lugar entre las 11:15 y las 13:30 horas, cuando una manifestación recorrerá algunos de los principales ejes de la capital. Durante ese intervalo se esperan cortes puntuales y restricciones al tráfico en la avenida de Menéndez Pelayo, O'Donnell, la calle Alcalá, la plaza de la Independencia, la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, la plaza de Colón, el paseo de la Castellana y la plaza de Mariano de Cavia.

Al tratarse de un recorrido por varias arterias de gran capacidad, también podrían registrarse retenciones en calles próximas durante el paso de los participantes.

Por la tarde, entre las 19:00 y las 22:30 horas, está prevista una segunda movilización que volverá a afectar a la plaza de la Independencia, la calle Alcalá y la Puerta del Sol.

La final del Mundial concentra a miles de aficionados en Colón

Las restricciones coincidirán con la celebración de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, programada para las 21:00 horas. Con motivo del encuentro, el Ayuntamiento ha organizado una retransmisión pública en la plaza de Colón, donde se espera la asistencia de alrededor de 6.000 personas.

El recinto abrirá sus puertas a las 16:00 horas y permanecerá operativo hasta aproximadamente las 23:30 horas. La retransmisión del partido se desarrollará entre las 21:00 y las 23:00 horas.

Aunque inicialmente no se contemplan cortes específicos de tráfico por este evento, el dispositivo municipal prevé la posibilidad de cerrar un carril de la calle Serrano si el volumen de asistentes lo requiere. Además, la Policía Municipal podrá ampliar las restricciones a otras calles del entorno para garantizar la seguridad y facilitar los accesos.

Accesos al recinto

Los asistentes podrán acceder a la plaza de Colón desde:

  • Paseo de Recoletos.
  • Paseo de la Castellana.
  • Calle Goya.
  • Calle Génova.
  • Calle Armada Española.

Las entradas principales para el público general estarán situadas en la calle Serrano, a la altura de Goya y de Armada Española.

Transporte público recomendado

El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y evitar el vehículo privado tanto en el entorno de Colón como en las zonas afectadas por las manifestaciones. Para los desplazamientos de largo recorrido aconseja utilizar la M-30 y la M-40.

Las estaciones de Metro más próximas son Colón, Serrano, Velázquez y Alonso Martínez. También prestan servicio numerosas líneas de la EMT y la estación de Cercanías de Recoletos, aunque está previsto el cierre del acceso norte a esta última durante el dispositivo.

Noticias relacionadas

Asimismo, el entorno dispone de paradas de taxi y varias estaciones de BiciMAD para facilitar la movilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque de la Vega y sus quioscos esperan volver a ser el gran salón de Toledo: 'el recibimiento ha sido maravilloso
  2. La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí
  3. Madrid recupera un tesoro renacentista: así es el patio con cuatro estanques y grandes recuadros ajardinados que abrirá sus puertas al público por primera vez
  4. Ortega y Gasset y su famosa reflexión sobre Madrid: 'La gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”
  5. Josep Borrell: 'Hay que cambiar el relato y lograr que un número suficiente de catalanes entienda que ser parte de España no es un saqueo
  6. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  7. El delegado del Gobierno en Madrid acusa a Almeida de 'improvisar' por la pantalla en Colón: 'Que haga su trabajo
  8. Así ha sido la evolución del Parque de la Vega: 153 años de reocrrido a través de sus quioscos

Madrid afronta un domingo con cortes de tráfico por manifestaciones y la final del Mundial: calles afectadas y horarios

Madrid afronta un domingo con cortes de tráfico por manifestaciones y la final del Mundial: calles afectadas y horarios

Una deflagración por un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia deja grave a una mujer de 80 años en El Molar

Una deflagración por un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia deja grave a una mujer de 80 años en El Molar

Fresno de Torote instalará una pantalla gigante para ver la final del Mundial entre España y Argentina

Fresno de Torote instalará una pantalla gigante para ver la final del Mundial entre España y Argentina

Madrid se vuelca con la final del Mundial: estos son los municipios que instalarán pantallas gigantes para ver a España

Madrid se vuelca con la final del Mundial: estos son los municipios que instalarán pantallas gigantes para ver a España

Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la M-604, en Rascafría

Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la M-604, en Rascafría

El Madrileño, la cervecería que quiere hacer barrio junto al Bernabéu: "No queremos ser una moda"

El Madrileño, la cervecería que quiere hacer barrio junto al Bernabéu: "No queremos ser una moda"

Villanueva de la Cañada, la cuna de Rodri, el 'cerebro' de España: "Todavía sigue invitando a sus amigos a los partidos de su equipo"

Villanueva de la Cañada, la cuna de Rodri, el 'cerebro' de España: "Todavía sigue invitando a sus amigos a los partidos de su equipo"

Reyes Maroto y Enma López se juegan este domingo la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid

Reyes Maroto y Enma López se juegan este domingo la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid