Madrid afronta un domingo con cortes de tráfico por manifestaciones y la final del Mundial: calles afectadas y horarios

Madrid vivirá este domingo una jornada marcada por las restricciones de tráfico debido a varias manifestaciones y al dispositivo especial previsto para la retransmisión de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en la plaza de Colón. El Ayuntamiento recomienda evitar los desplazamientos en vehículo privado por las zonas afectadas y optar por el transporte público.

Plaza Selección en la Plaza de Colón de Madrid / RFEF

Manifestaciones con cortes en el centro de Madrid

La primera franja de incidencias tendrá lugar entre las 11:15 y las 13:30 horas, cuando una manifestación recorrerá algunos de los principales ejes de la capital. Durante ese intervalo se esperan cortes puntuales y restricciones al tráfico en la avenida de Menéndez Pelayo, O'Donnell, la calle Alcalá, la plaza de la Independencia, la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, la plaza de Colón, el paseo de la Castellana y la plaza de Mariano de Cavia.

Al tratarse de un recorrido por varias arterias de gran capacidad, también podrían registrarse retenciones en calles próximas durante el paso de los participantes.

Por la tarde, entre las 19:00 y las 22:30 horas, está prevista una segunda movilización que volverá a afectar a la plaza de la Independencia, la calle Alcalá y la Puerta del Sol.

La final del Mundial concentra a miles de aficionados en Colón

Las restricciones coincidirán con la celebración de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, programada para las 21:00 horas. Con motivo del encuentro, el Ayuntamiento ha organizado una retransmisión pública en la plaza de Colón, donde se espera la asistencia de alrededor de 6.000 personas.

El recinto abrirá sus puertas a las 16:00 horas y permanecerá operativo hasta aproximadamente las 23:30 horas. La retransmisión del partido se desarrollará entre las 21:00 y las 23:00 horas.

Aunque inicialmente no se contemplan cortes específicos de tráfico por este evento, el dispositivo municipal prevé la posibilidad de cerrar un carril de la calle Serrano si el volumen de asistentes lo requiere. Además, la Policía Municipal podrá ampliar las restricciones a otras calles del entorno para garantizar la seguridad y facilitar los accesos.

Accesos al recinto

Los asistentes podrán acceder a la plaza de Colón desde:

Paseo de Recoletos.

Paseo de la Castellana.

Calle Goya.

Calle Génova.

Calle Armada Española.

Las entradas principales para el público general estarán situadas en la calle Serrano, a la altura de Goya y de Armada Española.

Transporte público recomendado

El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y evitar el vehículo privado tanto en el entorno de Colón como en las zonas afectadas por las manifestaciones. Para los desplazamientos de largo recorrido aconseja utilizar la M-30 y la M-40.

Las estaciones de Metro más próximas son Colón, Serrano, Velázquez y Alonso Martínez. También prestan servicio numerosas líneas de la EMT y la estación de Cercanías de Recoletos, aunque está previsto el cierre del acceso norte a esta última durante el dispositivo.

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Asimismo, el entorno dispone de paradas de taxi y varias estaciones de BiciMAD para facilitar la movilidad.