Gonzalo Barreno y Alejandro Fernández (La Fresería): "Fresas recién cortadas con crema de pistacho es una combinación difícil de superar"

¿Qué tienen las fresas que tanto atraen?

Creemos que tienen algo muy especial. Son una fruta que conecta con recuerdos positivos, son bonitas visualmente, saludables y además combinan perfectamente con muchísimos sabores. Tienen ese equilibrio entre placer y frescura que gusta prácticamente a todo el mundo. Nuestro objetivo es que dentro de unos años hablar de fresas con chocolate sea tan natural como hablar de una hamburguesa, una pizza o un café. Queremos convertir un producto tan sencillo como una fresa en una marca global. Al final, no vendemos solo fruta: vendemos una experiencia, un momento de felicidad y una forma diferente de disfrutar algo que todo el mundo conoce.

¿Cuál es el producto estrella de sus tiendas?

Sin duda nuestras fresas con chocolate. Es el producto que más nos identifica y el que ha convertido a La Fresería en una marca reconocible para miles de clientes.

¿Y ofrecen más cosas además de productos con fresa?

Sí. Aunque la fresa es nuestra protagonista, también ofrecemos helados de yogur griego, diferentes cremas, toppings, bebidas y otras propuestas que complementan la experiencia. Siempre intentamos innovar sin perder nuestra esencia.

TikTok e Instagram han cambiado las reglas del juego. Para una marca como la nuestra, donde el producto entra primero por los ojos, han sido herramientas fundamentales

¿Garantizan que todas las fresas son cultivadas por ustedes en Huelva?

Trabajamos con producción propia y con agricultores asociados que siguen nuestros estándares de calidad. Nuestro objetivo es garantizar una fresa diferencial, seleccionada específicamente para nosotros y con un nivel de calidad muy superior al habitual.

¿Este negocio es una marca a nivel mundial que podremos ver en Londres o Nueva York?

Todavía no, pero esa es nuestra ambición. Hemos conseguido expandirnos rápidamente por varios países europeos y nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sólida para llevar La Fresería a las principales ciudades del mundo.

Una de las elaboraciones de La Fresería. / ALBA VIGARAY

¿Cree que redes sociales como TikTok les han beneficiado?

Muchísimo. TikTok e Instagram han cambiado las reglas del juego. Hoy una experiencia atractiva puede llegar a millones de personas en muy poco tiempo. Para una marca como la nuestra, donde el producto entra primero por los ojos, han sido herramientas fundamentales.

¿Y buscan estar siempre atentos a las tendencias de consumo?

Por supuesto. El consumidor cambia constantemente y nosotros intentamos escucharle. Viajamos mucho, observamos tendencias internacionales y adaptamos ideas que creemos que pueden funcionar en nuestros mercados.

¿Qué tiene España en concreto para que haya 35 locales de su franquicia?

España tiene una cultura muy fuerte de consumo fuera del hogar, un clima excelente y una gran tradición en torno a la fresa. Además, el público español ha conectado muy rápido con una propuesta diferente, divertida y accesible como la nuestra.

Comemos fresas prácticamente todos los días. Forman parte de nuestra rutina y nos sirve para comprobar personalmente la calidad del producto que ofrecemos

Y en Madrid hay cinco, pero ¿prevén abrir más?

Madrid es una de nuestras ciudades estratégicas. Estamos muy satisfechos con la acogida y seguimos analizando nuevas ubicaciones porque creemos que todavía existe potencial de crecimiento.

La Fresería tiene cinco ubicaciones en Madrid y sus fundadores planean llevarlo a otras capitales del mundo. / ALBA VIGARAY

¿Ustedes consumen a diario fresas?

Sí, prácticamente todos los días. Forman parte de nuestra rutina y además nos sirven para comprobar personalmente la calidad del producto que ofrecemos.

¿En qué formato les gustan más?

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Vamos cambiando, pero si tenemos que elegir uno nos quedamos con las fresas recién cortadas acompañadas de nuestra crema de pistacho. Es una combinación difícil de superar.