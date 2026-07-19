RECUSOS ASISTENCIALES
Getafe contará con 179 plazas públicas para atención a enfermedad mental con una inversión de 6,8 millones de euros
El contrato, con una vigencia de tres años, financiará 179 plazas públicas en recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial y laboral, con una mejora del 22,6% respecto a la anterior adjudicación
La Comunidad de Madrid invertirá 6,8 millones de euros en la gestión de 179 plazas públicas destinadas a la atención de personas con enfermedad mental grave y duradera en distintos recursos asistenciales de Getafe. El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana el contrato, que tendrá una duración de tres años e incorpora una mejora presupuestaria del 22,6% respecto a la anterior adjudicación.
El contrato autorizado por el Consejo de Gobierno contempla la gestión de 179 plazas públicas dirigidas a personas con enfermedad mental grave y duradera. Del total, 26 corresponden a atención residencial, ocho se ubican en dos pisos supervisados, 90 pertenecen a un centro de rehabilitación psicosocial y las 55 restantes a un dispositivo de rehabilitación laboral.
La Comunidad de Madrid ha señalado que el nuevo contrato incrementa su dotación económica un 22,6% respecto a la anterior adjudicación. El aumento permitirá adaptar las condiciones laborales de los profesionales al último convenio colectivo del sector de atención a personas con discapacidad.
Atención residencial y apoyo a la integración
Los recursos residenciales ofrecen alojamiento, manutención y supervisión las 24 horas del día a las personas usuarias. Los pisos supervisados prestan esos mismos servicios a personas con un mayor grado de autonomía, aunque habitualmente carecen de apoyo familiar.
Por su parte, el centro de rehabilitación psicosocial desarrolla programas de seguimiento y apoyo orientados a favorecer la integración social de los usuarios. En el dispositivo de rehabilitación laboral se llevan a cabo itinerarios individualizados destinados a mejorar su empleabilidad y facilitar su incorporación al mercado de trabajo.
Más de 7.000 plazas públicas en la red regional
La Comunidad de Madrid dispone actualmente de una red de más de 7.000 plazas públicas especializadas para la atención de personas con enfermedad mental grave y duradera. Esta infraestructura está integrada por 233 centros y servicios de distintas tipologías, entre ellos dispositivos de rehabilitación psicosocial, centros de día y 36 equipos de apoyo social comunitario que prestan atención en los domicilios.
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