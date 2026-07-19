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RECUSOS ASISTENCIALES

Getafe contará con 179 plazas públicas para atención a enfermedad mental con una inversión de 6,8 millones de euros

El contrato, con una vigencia de tres años, financiará 179 plazas públicas en recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial y laboral, con una mejora del 22,6% respecto a la anterior adjudicación

La Comunidad de Madrid supera los 6,8 millones de inversión para la atención de personas con enfermedad mental grave y duradera en Getafe.

La Comunidad de Madrid supera los 6,8 millones de inversión para la atención de personas con enfermedad mental grave y duradera en Getafe. / Comunidad de Madrid

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Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid invertirá 6,8 millones de euros en la gestión de 179 plazas públicas destinadas a la atención de personas con enfermedad mental grave y duradera en distintos recursos asistenciales de Getafe. El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana el contrato, que tendrá una duración de tres años e incorpora una mejora presupuestaria del 22,6% respecto a la anterior adjudicación.

El contrato autorizado por el Consejo de Gobierno contempla la gestión de 179 plazas públicas dirigidas a personas con enfermedad mental grave y duradera. Del total, 26 corresponden a atención residencial, ocho se ubican en dos pisos supervisados, 90 pertenecen a un centro de rehabilitación psicosocial y las 55 restantes a un dispositivo de rehabilitación laboral.

La Comunidad de Madrid ha señalado que el nuevo contrato incrementa su dotación económica un 22,6% respecto a la anterior adjudicación. El aumento permitirá adaptar las condiciones laborales de los profesionales al último convenio colectivo del sector de atención a personas con discapacidad.

Atención residencial y apoyo a la integración

Los recursos residenciales ofrecen alojamiento, manutención y supervisión las 24 horas del día a las personas usuarias. Los pisos supervisados prestan esos mismos servicios a personas con un mayor grado de autonomía, aunque habitualmente carecen de apoyo familiar.

Por su parte, el centro de rehabilitación psicosocial desarrolla programas de seguimiento y apoyo orientados a favorecer la integración social de los usuarios. En el dispositivo de rehabilitación laboral se llevan a cabo itinerarios individualizados destinados a mejorar su empleabilidad y facilitar su incorporación al mercado de trabajo.

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