La experiencia inmersiva para toda la familia en la que puedes descubrir el paisaje sonoro de la Quinta de los Molinos: fechas, entradas y precios

Durante el verano, lo más complicado no siempre es el calor. Para los padres, entretener a los más pequeños durante sus vacaciones vespertinas puede ser un problema en sí mismo. Son especialmente escasas las opciones de juegos que inviten a la creatividad al mismo tiempo que no suponga un sobre esfuerzo para los adultos. Una actividad que acerque la naturaleza sin necesidad de conducir horas, quizá, por ejemplo, un refugio sonoro para cerrar los ojos y viajar por los ecos del parque Quinta de los Molinos en Espacio Abierto (San Blas-Canillejas).

Paisaje sonoro para toda la familia

Lo que escuchará es resultado de las grabaciones de niños y familias que han explorado los rincones del parque a lo largo del curso. Con ello, han construido un archivo colectivo que ahora se reúne en un mapa sonoro y un concierto para recuperar ese paisaje sonoro en épocas del año cuando se sufre tanto por el calor, ya que comenzaron en otoño y continuaron hasta la primavera.

La cita es en el Auditorio, donde se ha instalado una estación de escucha para tumbarse y relajarse con los ojos cerrados. Desde las hojas crujiendo hasta el canto de los pájaros, desde las ráfagas de viento hasta el repiqueteo de las primeras lluvias, se mezclan con música, voces y otros sonidos encapsulados durante estas sesiones de talleres.

Para conseguir entradas, tiene un coste de 2 euros por persona, disponibles online y en taquilla. Con este ticket, también podrá disfrutar del resto de la agenda de 'En pijama'. Sin embargo, también hay un horario gratuito para esta experiencia inmersiva entre las 14:00 y 16:00 horas. Abrirá al público hasta el 25 de julio, de miércoles a domingo (10:45 hasta las 20:00 horas), así como entre el 2 y el 16 de septiembre de 10:15 a 19:30.

Fiesta de pijamas en Espacio Abierto este verano

Esta experiencia inmersiva se desarrolla en marco del ciclo 'En pijama', un programa de actividades más amplio organizado, en esta oportunidad, al rededor de los momentos que más atraviesan a los jóvenes durante el año: el final de curso, el verano y la vuelta a las aulas.

Incluye talleres, cuentacuentos y conciertos. Un ejemplo es 'Donde duermen los tejidos', una instalación artística y ropero escénico de Ana Almenara dentro de la Urbanoteca de Espacio Abierto. En pocas palabras, es otra experiencia inmersiva e interactiva al rededor de un gran vestidor surrealista diseñado para niños y adolescentes para que jueguen a disfrazarse en su paso por el recinto.

Las experiencias inmersivas en Espacio Abierto incluyen instalaciones, juegos, cortometrajes, y mucho más / @espacioabiertoqm

También está 'Sueños de verano', en el aula Inventario donde se pueden crear autorretratos en pijama, diarios de viaje al mejor estilo dadá y dibujar ciudades imaginarias para poco a poco y colectivamente crear una exposición colectiva.

Por su parte, 'la hora del cuento' vuelve a la tendencia onírica con una experiencia de escucha compartida. Los narradores aparecen en distintos puntos del centro por sorpresa en horarios no programados. Así, espontáneamente cualquiera podrá disfrutar de cuentos, poemas y canciones de cuna con toda la intención de relajarse y dejarse llevar por los sueños.

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Otra actividad es '¿Puedo ver algo?', para los más cinéfilos. Se trata de una selección de largometrajes de MICE Madrid apta para todas las edades. Por último, en la programación se incluye 'Un archivo de la cama', una instalación de telas, proyecciones y nanas grabadas para escuchar, mirar y habitar el universo de las canciones de cuna creada por el colectivo Mesa Camilla en el Auditorio de Espacio Abierto.