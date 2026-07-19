Madrid identifica cómo la microbiota intestinal influye en la salud metabólica de las personas con obesidad

La obesidad no tiene las mismas consecuencias para todas las personas. Mientras algunas desarrollan alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, inflamación crónica o hipertensión, otras mantienen un perfil metabólico relativamente saludable a pesar del exceso de peso.

Con el objetivo de explicar estas diferencias, el Grupo de Biología Computacional de IMDEA Nutrición ha aplicado métodos de ciencia de redes para estudiar la microbiota intestinal. Los investigadores representaron las comunidades de microorganismos como si fueran una red social, en la que las interacciones entre las distintas especies determinan el equilibrio del ecosistema intestinal.

Según el estudio, las redes microbianas con una mayor conectividad presentan también una mayor capacidad para resistir procesos de estrés, como la inflamación, las alteraciones en el metabolismo de la glucosa o el aumento de peso.

La pérdida de peso reorganiza la microbiota

Otra de las principales conclusiones del trabajo es que estas redes microbianas pueden mejorar en un periodo relativamente corto tras una intervención controlada de pérdida de peso.

Los participantes no solo registraron una mejora en distintos parámetros metabólicos, sino que también mostraron una reorganización de la arquitectura de su microbiota hacia estructuras más conectadas y resilientes. Los investigadores destacan que estos resultados evidencian que la microbiota intestinal constituye un ecosistema dinámico, capaz de adaptarse a los cambios en la alimentación y el estilo de vida.

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La investigación se desarrolló en el marco del proyecto AI4Food, en colaboración con el Grupo BidaLab de la Universidad Autónoma de Madrid, el Cancer Research Center de Toulouse y la empresa Microsei Biotech. El trabajo ha sido publicado en la revista científica Nature Communications y plantea nuevas posibilidades para el diseño de intervenciones orientadas a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad.