INVESTIGACIÓN
Madrid identifica cómo la microbiota intestinal influye en la salud metabólica de las personas con obesidad
La investigación, publicada en 'Nature Communications', analiza cerca de 1.000 personas y concluye que la pérdida de peso mejora la conectividad de las comunidades microbianas del intestino
La obesidad no tiene las mismas consecuencias para todas las personas. Mientras algunas desarrollan alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, inflamación crónica o hipertensión, otras mantienen un perfil metabólico relativamente saludable a pesar del exceso de peso.
Con el objetivo de explicar estas diferencias, el Grupo de Biología Computacional de IMDEA Nutrición ha aplicado métodos de ciencia de redes para estudiar la microbiota intestinal. Los investigadores representaron las comunidades de microorganismos como si fueran una red social, en la que las interacciones entre las distintas especies determinan el equilibrio del ecosistema intestinal.
Según el estudio, las redes microbianas con una mayor conectividad presentan también una mayor capacidad para resistir procesos de estrés, como la inflamación, las alteraciones en el metabolismo de la glucosa o el aumento de peso.
La pérdida de peso reorganiza la microbiota
Otra de las principales conclusiones del trabajo es que estas redes microbianas pueden mejorar en un periodo relativamente corto tras una intervención controlada de pérdida de peso.
Los participantes no solo registraron una mejora en distintos parámetros metabólicos, sino que también mostraron una reorganización de la arquitectura de su microbiota hacia estructuras más conectadas y resilientes. Los investigadores destacan que estos resultados evidencian que la microbiota intestinal constituye un ecosistema dinámico, capaz de adaptarse a los cambios en la alimentación y el estilo de vida.
La investigación se desarrolló en el marco del proyecto AI4Food, en colaboración con el Grupo BidaLab de la Universidad Autónoma de Madrid, el Cancer Research Center de Toulouse y la empresa Microsei Biotech. El trabajo ha sido publicado en la revista científica Nature Communications y plantea nuevas posibilidades para el diseño de intervenciones orientadas a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad.
- El Parque de la Vega y sus quioscos esperan volver a ser el gran salón de Toledo: 'el recibimiento ha sido maravilloso
- La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí
- Madrid recupera un tesoro renacentista: así es el patio con cuatro estanques y grandes recuadros ajardinados que abrirá sus puertas al público por primera vez
- Ortega y Gasset y su famosa reflexión sobre Madrid: 'La gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”
- Josep Borrell: 'Hay que cambiar el relato y lograr que un número suficiente de catalanes entienda que ser parte de España no es un saqueo
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- El delegado del Gobierno en Madrid acusa a Almeida de 'improvisar' por la pantalla en Colón: 'Que haga su trabajo
- Así ha sido la evolución del Parque de la Vega: 153 años de reocrrido a través de sus quioscos