La Batalla Naval vuelve a inundar Vallecas con miles de litros de agua

La Batalla Naval convirtió de nuevo a Vallecas en puerto de mar y ejerció también como telonera informal de la final del Mundial de Fútbol que enfrenta a España y Argentina.

A lo largo de la jornada, la Cofradía Marinera de Vallekas volvió a volcar al barrio en una celebración que, en esta edición, llamó a mojarse y a "desarmar el fascismo". Poco después del mediodía de aquel caluroso domingo de julio, la Bajada del Barco Pirata surcó la calle Payaso Fofó y sirvió de arranque para un pasacalles con batucada hasta la Plaza Vieja.

La plaza de Puerto Rubio acogió alrededor de las 13.30 horas una paella popular para 600 personas que, mediante la adquisición previa de un bono de comida de 10 euros, incluyó también pan y bebidas.

El pregón de esta edición corrió a cargo de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que representaba a las educadoras infantiles en huelga desde el pasado 7 de abril. Tras su lectura, a las 16.30 horas, comenzó en el bulevar de la calle Peña Gorbea la Batalla Naval, con charangas, carrozas, marineros, cofrades y vecinos en un recorrido que terminó en la calle Payaso Fofó.

Como era habitual, la Línea 1 de Metro se convirtió al caer la tarde en la corriente que hizo llegar a puerto a madrileños de toda la ciudad armados con pistolas de agua, regaderas y palanganas. Ese año, la organización pidió que se evitara el uso de globos de agua, ya que podían causar daños si se lanzaban desde gran altura o a gran velocidad.

Estaba previsto que esta batalla campal terminara alrededor de las 19.30 horas, con margen suficiente para que los asistentes pudieran pasar por casa, darse una ducha, enfundarse la camiseta de la selección y acudir a las pantallas gigantes instaladas en Colón para animar a la Roja.

Una fiesta creada en 1982

Fue en 1982 cuando, simbólicamente, el mar llegó a Vallecas con su Batalla Naval, que con los años se convirtió en una de las señas de identidad de este punto de Madrid. Según explicaba la Cofradía, organizadora de la celebración, a un grupo de jóvenes que participaba en las Fiestas del Carmen se le ocurrió combatir el calor utilizando las bocas de riego del bulevar.

De aquel baño improvisado surgió la reivindicación de un "Puerto de mar para Vallekas". Un año después se celebró aquel puerto imaginario, en el que participaron más de 3.000 vallecanos y vallecanas.

Pero Vallecas no siempre lo tuvo fácil y la denominada "ley seca", aplicada mediante el cierre de las bocas de riego por parte de la Junta, también llegó a este particular puerto de mar. Entre 1991 y el año 2000 se sucedieron los problemas. El principal escollo fue que no se establecía un espacio delimitado para celebrar la Batalla Naval.

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La "sequía" obligó también a replantear la idea de la Batalla Naval. Por ello, en 1993 se optó por la espuma y, dos años después, por el agua reciclada. En el año 2000 nació la Cofradía Marinera de Vallekas, integrada por 36 organizaciones y colectivos del barrio que asumieron la organización de la fiesta.