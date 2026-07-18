Así fue el último España-Argentina (disputado en Madrid)

España y Argentina se dan cita este domingo en el partido más importante del fútbol mundial. Un nuevo capítulo que se sumará a esta rivalidad protagonizada por ambas selecciones. 14 enfrentamientos, marcados por una clara igualdad entre estos dos combinados. Seis victorias para cada una de ellas y dos empates. Pero, sin duda, el de este domingo será el más importante para la historia entre estas dos selecciones. A continuación, repasamos el último precedente entre España y Argentina, antes de que una de ellas borde una nueva estrella en su pecho.

Un amistoso en la preparación de Rusia 2018

Estas dos selecciones no se ven las caras desde el 27 de marzo de 2018, en un amistoso correspondiente a la preparación del Mundial de Rusia. Esta fecha coincide, precisamente, con la establecida para la disputa de la Finalissima de este mismo año, que finalmente no llegó a disputarse. Remontándonos a 2018, este encuentro se disputó a tan solo unos meses del inicio de una nueva cita mundialista que no resultó de buen agrado ni para españoles ni para argentinos. La roja cayó en octavos de final ante Rusia, coincidiendo con la destitución de Lopetegui tras su fichaje por el Real Madrid. Argentina, por su parte, fue derrotada en la misma ronda ante Francia, quien a la postre se convertiría en campeona del mundo.

El seleccionador español, Julen Lopetegui. / Chema Moya / EFE

La selección española llegaba al encuentro ante los argentinos en plena racha de triunfos. Una fase de clasificación inmejorable para el equipo de Lopetegui, que medía su verdadero nivel en un partido ante una de las favoritas. Jugadores experimentados como Sergio Ramos, Iniesta o Gerard Piqué formaban parte de la convocatoria junto a otros más jóvenes como Isco, Asensio, Thiago Alcántara o Saúl Ñíguez, que venían de lograr triunfos importantes en categorías inferiores.

El Metropolitano, testigo del hat-trick de Isco

El escenario escogido para la prueba ante los argentinos fue el entonces conocido como Wanda Metropolitano. El nuevo estadio del Atlético de Madrid, inaugurado solo unos meses atrás, con capacidad para alrededor de 70.000 espectadores fue el estadio escogido por la RFEF. Sobre el césped, la selección española superó al combinado argentino en todas las facetas del juego. Una selección que en aquel momento sostenía el título de subcampeón del mundo, tras caer en la final del Mundial 2014 ante Brasil, y que se presentaba a este encuentro amistoso sin Leo Messi a causa de una lesión.

El centrocampista de la selección española Isco celebra tras marcar su tercer gol ante Argentina, sexto del equipo, durante el partido amistoso disputado esta noche en el Estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. / Mariscal / EFE

Tan solo tardó 12 minutos Diego Costa en adelantar a la selección española tras la asistencia de Marco Asensio. Hubo que esperar al 27 de partido para ver el segundo tanto español. Este fue de Isco, el primero de su cuenta particular, que recibió una nueva asistencia de Asensio. Al filo del descanso, Otamendi, que estará este domingo en la final de New Jersey, maquilló el resultado con un cabezazo ante el que nada pudo hacer De Gea.

Ya en la segunda parte llegó el verdadero festival de la roja. Iago Aspas sustituyó a Costa y tardó tan solo siete minutos en ser protagonista para asistir a Isco en el segundo tanto del malagueño. Thiago anotó el cuarto a los tres minutos. Aspas hizo el quinto. A falta de 15 minutos para la finalización, Isco cerró su memorable actuación a través de una nueva asistencia de Aspas y consiguiendo un hat-trick que ya es historia de la selección.

Aquel encuentro despertó en España una enorme ilusión de cara a la cita mundialista de Rusia 2018. Finalmente, las expectativas no terminaron por cumplirse y todo se truncó tras el despido del seleccionador. Lopetegui anunció su fichaje por el Real Madrid a 48 horas del debut ante Portugal, una decisión que no sentó nada bien a Luis Rubiales.

Un historial igualado

Lo más curioso a la hora de analizar el historial entre las dos selecciones que se miden frente a frente por el título este domingo es percatarse de que todos sus precedentes son amistosos, a excepción del duelo mundialista en Inglaterra 1966. El encuentro acabó con un 2-1 favorable a Argentina, que impidió a España la posibilidad de pasar de fase de grupos. Será el de este domingo el segundo encuentro oficial entre dos selecciones que ya se han visto las caras en 14 ocasiones. Seis victorias cayeron del lado de los españoles y seis para el lado de los argentinos, además de los dos empates que completan esta nómina de encuentros.

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El delantero de la selección española Iago Aspas (c) escapa entre Tagliafico (i) y Otamendi, ambos de Argentina, durante el partido amistoso disputado en 2018 en el Estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. / Mariscal / EFE

Desde el último de los precedentes entre estos dos conjuntos muchas cosas han cambiado. Ambas selecciones han sido capaces de reconstruirse hasta alcanzar la gloria de nuevo. Ahora, se citan de nuevo en partido oficial con la esperanza de sumar una nueva estrella a su palmarés y desequilibrar un historial parejo, que estará marcado por el partido más importante de esta rivalidad hasta la fecha.