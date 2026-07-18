El Teatro Real abre paso a nuevas voces con el Recital Crescendo

Abrirse camino en el mundo de la lírica, como en cualquiera de los sectores de la industria musical, es una tarea ardua y complicada, en especial para las nuevas voces que aún buscan hacerse un hueco en el escenario español. Por ello, y con el objetivo de funcionar como un escaparate, el Teatro Real se ha puesto al servicio de los jóvenes talentos participantes en la sexta edición de Crescendo.

Funcionado como sede de esta cita cultural, el Teatro Real presentará el próximo 19 de julio a las 19:00 de la tarde un recital centrado en arias y dúos de ópera y zarzuela. Además, el concierto, que se celebrará en la Sala Principal, no solo reunirá a cantantes y pianistas, sino que también dará cabida a los ayudantes de dirección de escena vinculados al programa.

Una cantera lírica en escena

Crescendo es una iniciativa de la Fundación Amigos del Teatro Real dirigida a jóvenes artistas menores de 35 años. Durante tres meses al año, el proyecto complementa su formación con talleres, clases magistrales y actividades orientadas al inicio de una carrera profesional en la lírica. En su sexta edición, el programa mantiene una trayectoria en la que ya han participado más de 100 artistas de 20 nacionalidades.

El programa, que celebra su sexta edición, ha contado con más de 100 artistas de 20 nacionalidades diferentes / Fundación Amigos del Teatro Real

El recital cuenta con dramaturgia y dirección de escena de Victor Manuel Dogar y asesoría musical de Patricia Barton. En el reparto figuran las sopranos Alexandra Zamfira, María Ruiz, Marlin González y Patricia Rijnhout; las mezzosopranos Catalina Geyer, Ester Ferraro y Luca Maria Caelers; el contratenor Rafael Quirant; el tenor Iván Reséndiz; y los barítonos Alonso Gabarrús, Endrys Cisneros y Giuseppe Todisco. También participan los pianistas Carlos Alfonso, David Ruiz y Paula López, junto a Hélène Rassendren, María Alonso y Ricardo Barrul como ayudantes de dirección de escena.

Las entradas tienen un precio único de 20 euros en cualquier zona del teatro. La recaudación íntegra se destinará a programas de impulso del talento joven del Teatro Real y la Fundación Amigos, con una fila cero abierta para donaciones desde 10 euros. El cierre queda así unido al propio sentido del recital: cantar, tocar y empezar a ocupar un lugar propio.