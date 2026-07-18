La ruta adaptada a personas con discapacidad que recorre un bosque Unesco en la Sierra Norte de Madrid

En este recorrido de tan solo una hora, tanto aficionados intimidados por los terrenos inestables como para interesados con discapacidad motriz, pueden acercarse a la Senda del río Hayedo de Montejo de 2,1 km (ida y vuelta) con vistas al Hayedo de Montejo, protegido por su biodiversidad única, por lo que debe acudir en compañía de un guía bajo reserva gratuita previa.

La ruta para personas con discpacidad motriz

'La senda del río' tiene 82 metros de desnivel y puntúa uno sobre cinco en dificultad. Ciertamente de las más fáciles entre todas las rutas que la Comunidad de Madrid ha renovado para que cualquiera pueda hacer senderismo en la Comunidad. Para ello, ha colaborado con APAFAM, una entidad de la Sierra Norte de Madrid una entidad de la Sierra Norte de Madrid dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

Parte del aparcamiento del área recreativa del Hayedo de Montejo en la carretera M-139, en el municipio de Montejo de la Sierra, al norte de la Comunidad de Madrid y a una hora y media de la capital. Es el punto perfecto para dejar de lado el coche mientras camina por poco más de una hora al lado del río Jarama para ver las imperdibles vistas del bosque adehesado de melojo, bosque mixto de melojo y haya, vegetación asociada al río, fustal de hayedo, matorral, etc.

Dará la vuelta para empezar su camino de regreso al aparcamiento en una explanada con abundantes álamos temblones, antiguamente lugar de carboneo. Es la mejor alternativa para los primerizos, y más aun si irán acompañados de niños o personas mayores, así como para personas con discapacidad motriz.

Hayedo de Montejo. / Comunidad de Madrid

También hay rutas para panorámicas de la cuenca alta o del fustal de hayedo

Esta ruta también cuenta con un recorrido virtual con puntos interactivos e imágenes de todas las estaciones, pero no es la única opción. 'La senda del mirador' lo llevará por zonas elevadas con panorámicas del conjunto del bosque y su mosaico de especies, particularmente interesante para personas que ya hayan visitado el Hayedo, pues en el camino aprenderá sobre la evolución reciente del bosque.

Otra opción es la 'Senda de la Ladera', con pendientes que lo empujarán a acercarse todavía más a las cortezas, líquenes y suelos mullidos del bosque debido a sus encrucijadas por fustal de hayedo, de bosque de melojo y hayedo y laderas de solana con abundante matorral. Ambas rutas lo desconectarán por 1.45 horas con una caminata de dificultad media, pero no están adaptadas para personas con discapacidad.

El bosque Patrimonio Natural de la Humanidad (Unesco) en Madrid

El punto de salida, y a donde la ruta circular tiene previsto volver es muy cerca del Hayedo de Montejo, un bosque catalogado como Espacio Natural Protegido y declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1974. En sus praderas de 250 hectáreas se elevan los montes de El Chaparral y La Solana, que alarga todavía más la lista de títulos ya que se consideran montes de Ultilidad Pública. Además, en 2017 la Unesco lo incorporó como Patrimonio Natural de la Humanidad, el primer espacio natural madrileño con esta distinción.

El Hayedo de Montejo en otoño / EUROPA PRESS

Y eso en apenas una de las dos zonas del núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, de la que hace parte junto con la Dehesa Boyal de Puebla de la Sierra. Tantas etiquetas refuerzan su aporte en la conservación e investigación como espacio natural protegido muy sensible que resguarda robles centenarios, rebollos y acebos.

El único bosque de hayas en Madrid tiene aforo de 400 personas diarias

Especialmente porque allí se encuentra el único bosque de hayas, unos árboles caducifolios nativas de Europa de gran tamaño (pueden alcanzar hasta 40 metros de altura), en Madrid. Reflejo de la elevada biodiversidad de este bosque, tienen el tronco recto y liso de color gris plateado.

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Este encanto lo hace tan atractivo como restringido, y es que el acceso al bosque se limita a 400 personas al día, por lo que para ingresar necesita reservar de forma gratuita en el Centro de Recursos e Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, que se encuentra en c/Real, 64, o bien, por su página web. El centro también tiene una exposición de los ecosistemas, flora y fauna más representativos. Además, abre todos los días de 9:30 a 15:00 horas y se puede poner en contacto