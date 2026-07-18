Un joven de 23 años fallece y dos menores heridos graves en una reyerta con arma blanca en Madrid

Un joven de 23 años ha fallecido y dos menores de 17 años han resultado heridos de gravedad tras una reyerta con arma blanca ocurrida en la noche de este viernes en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Los hechos se produjeron en torno a las 23:20 horas en el número 78 de la calle Elfo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil, que atendieron a tres personas con heridas de arma blanca, según ha informado Emergencias Madrid.

La víctima mortal, un joven español de 23 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los servicios de emergencia. Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación, aunque no lograron revertir la situación y finalmente confirmaron su fallecimiento.

Los otros dos heridos, ambos de 17 años y de nacionalidad colombiana y peruana, presentaban varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. Tras ser estabilizados, fueron evacuados a diferentes hospitales de Madrid, donde permanecen ingresados con pronóstico grave.

Investigación abierta

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la reyerta y la muerte del joven. Según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía a Europa Press, por el momento no se ha practicado ninguna detención.

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Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Científica, de la Brigada Provincial de Información y del Grupo V de Homicidios, que dirige las pesquisas para determinar el origen del enfrentamiento e identificar a los responsables.