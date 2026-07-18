CURSOS
Madrid ofrece 800 plazas de cursos gratuitos para jóvenes este verano con formación orientada al empleo
El Ayuntamiento impulsa la campaña 'Verano Joven 2026' con cursos para personas de 16 a 30 años en ámbitos como socorrismo, hostelería, competencias digitales o monitor deportivo
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición de los jóvenes 800 plazas gratuitas de formación dentro de la campaña 'Verano Joven 2026', dirigida a personas de entre 16 y 30 años con el objetivo de mejorar su empleabilidad y favorecer su incorporación al mercado laboral.
El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha visitado este sábado el Centro de Natación Mundial 86 (M86), en el distrito de Retiro, donde se imparte uno de los cursos incluidos en la programación estival: el de instructor de acondicionamiento físico en el agua, conocido como gimnasia acuática.
Esta formación, organizada por la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo, cuenta con 25 alumnos matriculados y tiene una duración de 50 horas. De ellas, 40 son de formación teórica, centradas en las bases anatómicas y fisiológicas del ejercicio físico y en el diseño de actividades de acondicionamiento en piscinas poco profundas, mientras que las diez restantes corresponden a prácticas tutorizadas en el agua.
Durante la visita, Fernández conversó con uno de los participantes, que además está realizando un curso de socorrismo entre semana. "Esta es la finalidad, esta es nuestra idea de trabajo y así seguiremos", ha afirmado el delegado.
Cursos adaptados a las necesidades del mercado laboral
Los cursos de capacitación juvenil se organizan cada año a través de tres campañas —primavera, verano y otoño— y persiguen acercar a los jóvenes a profesiones con demanda laboral, al tiempo que fomentan su desarrollo personal y la creación de redes con personas de intereses similares.
En 2026, el Ayuntamiento ofertará un total de 2.670 plazas de formación en distintos ámbitos profesionales. La mayoría de los cursos combinan clases teóricas y prácticas y, en muchos casos, se desarrollan de forma intensiva durante los periodos vacacionales para facilitar su compatibilidad con los estudios.
Según la actividad, los participantes obtienen un diploma o un certificado de realización y, en determinados casos, una acreditación que habilita para ejercer profesionalmente, como ocurre con algunos cursos de monitor deportivo.
Fernández ha destacado que el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad trabaja junto con la Agencia para el Empleo de Madrid "para de alguna forma adecuar estos cursos de capacitación juvenil a los perfiles que demanda el mercado y que nos va diciendo la Agencia".
Formación en deporte, hostelería y competencias digitales
La programación de 'Verano Joven 2026', que se desarrolla entre julio y septiembre, incluye cursos de socorrismo, mantenimiento de piscinas, monitor deportivo en disciplinas como piragüismo, pilates suelo o voleibol, reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del desfibrilador, así como encordado y taller de raquetas.
La oferta formativa también abarca competencias digitales, lengua de signos, ayudante de camarero, manipulación de alimentos, repostería y pastelería, panadería artesanal, auxiliar de carretilla elevadora y radio.
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