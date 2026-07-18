INCENDIOS FORESTALES
Madrid envía dos helicópteros bombarderos para combatir el incendio de La Mierla, en Guadalajara
La Comunidad refuerza el operativo con medios aéreos tras desplegar cuatro dotaciones terrestres, una unidad de mando y 19 efectivos en un fuego que ya supera las 5.000 hectáreas
Europa Press
La Comunidad de Madrid continúa colaborando estrechamente con Castilla-La Mancha y enviando medios aéreos para seguir trabajando en las labores de extinción del fuego de La Mierla en Guadalajara, según confirman a Europa Press fuentes del Ejecutivo castellanomanchego.
De este modo se ensancha el número de dotaciones que Madrid ha aportado hasta el momento, de modo que ahora presta el trabajo de dos helicópteros bombarderos más.
A última hora de la tarde de este viernes, Madrid ya había enviado cuatro dotaciones terrestres y una unidad de mando al fuego que ya ha devorado más de 5.000 hectáreas desde el jueves.
Ese primer envío consistió en un total de 19 efectivos al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Guadalajara, donde se trabaja en la extinción del incendio.
Estas dotaciones salían a las 19.00 horas desde el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, tal y como informó la Comunidad.
La Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha acordaron actuar en las provincias de Guadalajara y Toledo de manera automática en el caso de emergencia por incendio forestal.
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