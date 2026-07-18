El grupo escultórico 'Día y Noche' de la estación de Atocha vuelve a lucir tras los trabajos de restauración

El grupo escultórico 'Día y Noche', compuesto por dos enormes cabezas de bebé en bronce --uno con los ojos abiertos y otro con ellos cerrados--, vuelven a lucir en la entrada a la estación de Atocha tras finalizar los trabajos de restauración.

El conjunto escultórico de Antonio López en la estación de Atocha / ADIF

Las estatuas del escultor Antonio López, instaladas desde 2010 en el exterior de la terminal de llegadas del AVE de la estación, han tenido que ser sometidas a un exhaustivo proceso para acabar con su aspecto deteriorado tras haber sido afectadas con pintadas y orines.

Para llevar a cabo estos trabajos, Adif se ha puesto en contacto con el estudio de Antonio López, ya que estas figuras en bronce requieren un tratamiento especializado, han indicado fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarios. Así, se contrató, mediante licitación pública, a una empresa especializada.

Tras este proceso de limpieza, el conjunto escultórico formado por dos esculturas de bronce de 3 metros de altura y más de 2.000 kilos de peso luce de nuevo en su lugar original.

Representan la cabeza de dos niñas, una con los ojos abiertos --el día-- y otra con los ojos cerrados --la noche--. El Ministerio de Fomento encargó estas esculturas a Antonio López en 2002, con motivo de las obras de remodelación que se estaban realizando en la estación de Atocha.

Un recuerdo a las víctimas del 11-M

Con los atentados del 11-M de 2024 cuando se estaban realizando los trabajos, el artista decidió que se convirtieran en un recordatorio para las víctimas.

El conjunto escultórico de Antonio López en la estación de Atocha. / Cedida

Así, se planteó transmitir con la imagen de las cabezas de la niña el sentimiento surgido tras la tragedia, buscando reconfortar a los viajeros con esperanza, y no con el miedo o la angustia que supone el recordar los atentados.

La obra se instaló originariamente en el vestíbulo de llegadas de la estación Puerta de Atocha en 2008 y, con motivo de las obras de ampliación de la estación de Atocha, fue trasladada a su posición actual en el exterior de la nueva terminal de llegadas del AVE el 26 de noviembre de 2010.

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Actualmente, forman parte del nuevo espacio urbano creado como antesala del vestíbulo del edificio de llegadas del AVE proyectado por el estudio del arquitecto Rafael Moneo.