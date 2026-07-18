Diez días para descubrir los mejores cócteles de Madrid: vuelve Madrid Cocktail Week con más de 50 coctelerías

Madrid volverá a brindar por la coctelería. Madrid Cocktail Week celebrará una nueva edición del 25 de septiembre al 4 de octubre con la participación de más de 50 coctelerías y una programación diseñada para tomarle el pulso a la mixología contemporánea. Durante diez días, la capital reunirá experiencias, maridajes, actividades y encuentros pensados tanto para profesionales como para aficionados que quieren descubrir qué se está moviendo detrás de una barra.

Mario Villalón, junto al equipo de coctelería de Angelita. / Luis de las Alas

Organizado por Neodrinks, el festival volverá a convertir Madrid en punto de encuentro para algunas de las coctelerías más destacadas de la ciudad, además de bartenders nacionales e internacionales que compartirán con el público nuevas técnicas, ingredientes y conceptos. La programación completa de esta edición se dará a conocer en las próximas semanas, pero la cita ya anticipa una mirada amplia sobre el presente y el futuro del sector.

Pictura, el cocktail bar de Mandarin Oriental Ritz, Madrid, recibe a 26 Cocktail Room en una colaboración exclusiva inspirada en los sabores tropicales. / Cedida

La coctelería vive desde hace años un momento de expansión en España y, de forma especial, en Madrid. La apertura de nuevos locales, la sofisticación de las cartas y el crecimiento de una clientela más curiosa han situado a la capital como uno de los polos más activos de la mixología en Europa. Ya no se trata solo de beber un cóctel, sino de vivir una experiencia: presentación, técnica, producto, atmósfera y relato forman parte de una misma copa.

La tendencia 'No-Low Alcohol' gana espacio

Entre las grandes tendencias que marcarán esta edición aparece el movimiento No-Low Alcohol, una forma de entender la coctelería que no renuncia a la creatividad ni al ritual, pero reduce o elimina la presencia de alcohol. La demanda crece especialmente entre un público joven que busca cuidarse sin quedar fuera de los momentos de ocio.

"Los jóvenes quieren cuidarse, pero también disfrutar. Buscan cócteles que tengan el mismo nivel de creatividad, complejidad y estética que la coctelería tradicional, aunque no incorporen alcohol", ha explicado César Ramírez, director de Madrid Cocktail Week, según recoge Europa Press.

La Coctelería de Autora de Marciano rompe con los códigos clásicos. / Cedida

Ese cambio de hábitos ha obligado a muchas barras a mirar la coctelería sin alcohol con mayor ambición. Los combinados 0.0 ya no se plantean como una alternativa secundaria, sino como una categoría con identidad propia, capaz de trabajar con fermentados, botánicos, cítricos, destilados sin alcohol, infusiones, técnicas de cocina líquida y presentaciones tan cuidadas como las de la coctelería clásica.

Madrid, capital de barras y nuevas experiencias

Madrid Cocktail Week 2026 llegará así en un momento de especial dinamismo para el sector. La ciudad ha consolidado una escena diversa, donde conviven coctelerías de autor, barras de hotel, espacios clandestinos, restaurantes con carta líquida propia y locales que entienden el cóctel como parte central de la experiencia gastronómica.

Samurai, el cóctel de 'Tribu', la nueva coctelería de LOVO bar. / Cedida

La nueva edición del festival quiere reforzar ese papel de Madrid como escaparate de tendencias y laboratorio de nuevas formas de consumo. Durante diez días, la ciudad reunirá propuestas pensadas para aprender, probar y entender cómo evoluciona una disciplina cada vez más conectada con la gastronomía, la sostenibilidad, el producto local, la estética y las nuevas demandas del consumidor.

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Con más de 50 coctelerías participantes y una programación que combinará experiencias, maridajes y encuentros profesionales, Madrid Cocktail Week aspira a seguir consolidando la capital como uno de los grandes referentes europeos de la coctelería contemporánea.