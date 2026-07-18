Los buses de la EMT lucirán una bandera de España este domingo en apoyo de la Selección de cara a la final del Mundial

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid que cubren las principales líneas de la ciudad lucirán este domingo una bandera de España en la esquina exterior izquierda de su frontal para mostrar apoyo a la selección española de fútbol de cara a la final del Mundial que disputará contra Argentina a las 21:00 horas.

Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, con esta iniciativa, EMT Madrid quiere contribuir a que las calles de la capital "reflejen el sentimiento de orgullo y emoción que compartirán los aficionados en una jornada vibrante", aspirando a "convertirse en un símbolo visible del respaldo de Madrid a la selección española".

"Esta jornada tan especial representa una oportunidad para compartir una ilusión común y reforzar el sentimiento de unión entre la ciudadanía y EMT Madrid quiere formar parte de ese ambiente que recorrerá la ciudad durante todo el día, acompañando a los madrileños en sus desplazamientos y sumándose al clima distendido que se vivirá en calles y plazas", ha manifestado el Gobierno municipal.

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Además, desde el comienzo del Mundial de Fútbol, circula por las calles de la capital un autobús de EMT Madrid perteneciente a la línea 27 (Embajadores-Plaza de Castilla) que cuenta con un vinilado exterior cuyo diseño incluye los colores de España, la imagen de destacados futbolistas de 'La Roja', como Rodri y Lamine Yamal, y un mensaje de ánimo dirigido al combinado nacional: '¡Vamos, España!'.