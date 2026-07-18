ARTE
La Banda Sinfónica Municipal y Roko rinden un homenaje al universo musical de James Bond en Condeduque
La cantante y actriz Roko se une a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid para interpretar temas de la saga del agente 007 en el ciclo Veranos de la Villa
EP
El patio central de Condeduque ha acogido el estreno absoluto de 'James Bond Remember', un concierto interpretado por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y la cantante y actriz Roko, que rindió homenaje a las inolvidables bandas sonoras de la saga cinematográfica del agente 007.
El concierto se ha celebrado este viernes en el marco de la 42ª edición de Veranos de la Villa, en el que se ha combinado música, cine y emoción, en una propuesta marcada por la espectacularidad y la fuerza interpretativa, ha detallado el Consistorio en un comunicado.
Acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, compuesta por 80 músicos bajo la dirección de Sergio Casas, Roko ha puesto voz a algunos de los temas más emblemáticos del universo Bond como Goldfinger, demostrando la versatilidad que la ha convertido en una de las artistas más destacadas de su generación
Roko, formada en música y arte dramático, ha desarrollado una sólida trayectoria en la música, el teatro y el audiovisual. Su participación en producciones como La llamada, La Gatita Blanca, Godspell o la película Sobre las olas la han consolidado como una de las intérpretes más versátiles de su generación.
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